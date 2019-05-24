Как горожане смогут выиграть от применения инновационных технологий в городской среде

Совсем недавно в России стартовал национальный проект «Жилье и городская среда», направленный на кардинальное повышение комфортности городской среды. Согласно проекту, к 2024 году на 30% должен повыситься индекс качества городской среды, вдвое сократится количество городов с неблагоприятной средой, а также на 30% вырастет средний индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации.

Также к 2024 году должно произойти кратное увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, реализованы комплексные проекты по благоустройству городской среды, а также внедрены инновационные технологии "Умного города".

Минстроем России утвержден Стандарт "Умного города", определяющий перечень практических мероприятий по внедрению передовых решений в систему управления городским хозяйством, в разработке которого принимали участие ведущие государственные институты развития, в том числе Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО).

Стандарт формирует основу для применения и тиражирования технологических, решений, в частности систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, энергоэффективного городского освещения, решений общественной и экологической безопасности, сокращение потребления энергоресурсов.

О том, как на практике изменится жизнь обычного горожанина благодаря совместным усилиям органов государственной власти и участвующим в проекте институтам развития, рассказал "Российской газете" заместитель директора Департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО Максим Невесенко.

Повышение эффективности работы с ресурсами - одна из важнейших составляющих программы "Умного города". Грамотное функционирование ЖКХ - это то, что напрямую влияет на качество и комфортность проживания в том или ином городе. Какие конкретно решения планируется предпринять для модернизации ЖКХ?

Максим Невесенко: Технологии, которые будут внедряться в ЖКХ, - это комплекс решений, который позволит сократить объем потребляемых (зачастую нерационально) ресурсов, а значит уменьшить плату за услуги, предоставляемые сегодня ЖКХ, позволит контролировать объем потребляемых ресурсов, а также даст возможность регулировать это потребление самим гражданам. Например, когда мы входим в подъезд, он должен быть всегда освещен, но на это не должны тратиться дополнительные ресурсы. Или, если мы выходим во двор, то тут нас должна встречать красивая и безопасная детская площадка, а за безопасностью во дворе следить интеллектуальная система видеонаблюдения, к которой родители могли бы подключиться из дома со своего смартфона и наблюдать, как дети играют на этой площадке. И многое-многое другое. Все вместе это и будет способствовать повышению качества жизни горожан.

Сокращение потребления ресурсов, в частности, сокращение теплопотерь, невозможно обеспечить, если дом давно не ремонтировался или же ремонтировался с применением устаревших материалов и технологий. Как быть в этом случае?

Максим Невесенко: В этом вопросе проект "Умный город" пересекается с другим национальным проектом - Всероссийской программой капитального ремонта. И здесь огромную роль играют не какие-то фантастические технологии, а уже существующие материалы - современные и инновационные, которые, вопреки расхожему мнению, не стоят каких-то космических денег, но в итоге оказываются более долговечными и эффективными. За счет таких материалов повышается качество ремонта, а также снижается его периодичность. Исходя из жизненного цикла применение современных материалов обходится гораздо дешевле обычных.

Если же мы хотим снизить плату за освещение придомовой территории или подъезда, то это решается за счет установки, например, датчиков движения.

Управление энергоресурсами невозможно без установки приборов учета. И такие приборы учета должны быть не домовыми, а поквартирными, для того, чтобы можно было отследить сколько ежемесячно тратит та или иная квартира, и можно было бы планировать, сколько она потратит в следующем. Также ЖКХ неотрывно связано с дорогами. Здесь речь идет и о самом дорожном полотне, и о применении опять же инновационных материалов, и об освещении дорог.

Понимают ли местные, региональные власти, что необходимо уходить от принципа "купить подешевле", а стремиться применять, например, в том же капремонте инновационные материалы, внедрять современные технологии в ЖКХ или на транспорте? Ведь в конечном итоге, все эти современные материалы и технологии помогают экономить бюджетные средства.

Максим Невесенко: Представители местных органов власти начинают понимать выгоду от перехода на новые материалы. Об этом говорят цифры. Так, если в 2017 году в рамках капитального ремонта по всей стране было применено инновационной продукции на сумму около двух миллиардов рублей, то по итогам 2018 года - уже почти три миллиарда. Это около 3,8% от общей суммы средств, потраченных на капитальный ремонт. По дорогам также есть позитивные тенденции, так же, как и по всем остальным направлениям такое движение есть. Ведь применение современных материалов не ограничивается только его закупкой. Это и сроки службы, которые гораздо дольше по сравнению с традиционными материалами, и строительно-монтажные работы, которые и легче, и быстрее. Проще говоря, один литр обычной краски стоит пять рублей, а литр инновационной - десять рублей. На первый взгляд, инновационная в два раза дороже. Но только для того, чтобы качественно покрасить поверхность обычной краской необходимо нанести три-четыре слоя, а для того, чтобы покрасить инновационной краской - достаточно нанести один слой. И в итоге получается, что выгоднее красить инновационной краской.

Еще один интересный пример, это применение композитных материалов в строительстве, в частности, для внешнего армирования зданий. Такая технология стоит не дешево, но в конечном итоге позволяет не только улучшить прочностные характеристики зданий, но и сократить издержки на строительно-монтажные работы. Поэтому, если мы будем учитывать не только стоимость единицы продукта, а просчитывать всю цепочку его применения и эксплуатации, то мы увидим, что современные, инновационные материалы обходятся дешевле, не говоря уже об их эффективности.

Тем более, если мы строим умный город, то он должен быть из современных материалов, которые прослужат, не теряя своих свойств, многие десятилетия. А если мы будем применять материалы, замена которых требуется каждые пять лет, то это будет уже не умный город.

Мало только закупить инновационный материал или технологию, нужны люди, которые смогут правильно применить тот или иной материал или технологию. Что будет делаться или уже делается в вопросе подготовки и переподготовки кадров?

Максим Невесенко: Действительно, применение современных материалов, например, в строительстве очень часто тормозится именно из-за того, что нет людей, умеющих правильно с ними работать. Например, еще несколько лет назад никто не работал с композитной арматурой, просто потому, что не умели ее вязать. Сегодня такие специалисты уже есть. Мы, как Фонд инфраструктурных и образовательных программ, активно работаем по подготовке кадров. В частности, мы софинансируем разработку специальных образовательных программ, которые позволяют специалистам различного уровня и квалификации знакомиться с современными материалами, особенностями и эффективностью их применения.

Одна из таких программ, разрабатывается Ижевским технологическим университетом и группой компаний "Стена" при поддержке Фонда. Ее создание закончится этим летом и далее пройдет апробация. Как и все образовательные программы фонда, эта программа будет дистанционной. На наш взгляд, это самая удобная форма обучения, позволяющая обучаться специалистам разного уровня и подготовки в удобное для них время.

Кроме того, хочется отметить, что Фонд не обошел стороной и вопрос организации независимой оценки квалификации специалистов в рамках проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", к работе привлечены НП "Межотраслевое объединение наноиндустрии" и ОООР "Союз коммунальных предприятий".

Все технологии или решения, которые хорошо себя зарекомендуют во время апробации в пилотных городах, будут направлены в Банк умных решений. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

Максим Невесенко: Банк решений "Умного города", который Минстрой создал совместно с Ростелекомом, будет постепенно пополняться апробированными и эффективно показавшими себя комплексными решениями, которые можно будет тиражировать на разные города России.

Ключевое условие попадания в Банк решений "Умного города" - это успешное функционирование. То есть это решение должно уже применяться и показывать свою эффективность. Кроме того, Банк формируется на основе принципа вариативности: для одного направления или сферы будет предлагаться несколько вариантов решений, чтобы у города была возможность выбрать именно то, что ему максимально подходит и соответствует местной специфике.

В рамках деятельности Фонда в Банк включены, в частности, решения по диспетчеризации ЖКХ ("Мой Дом"), по управлению инженерными системами здания ("Ругаджет"), по системам телеметрии, по оптимизации энергопотребления, по интеграционным платформам для ситуационных центров ("Элвис-Неотек") и многое другое. В ближайшее время в Банке появятся решения, направленные на повышение качества электрообеспечения и качества питьевой воды.