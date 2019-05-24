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24.05.2019 23:07
Рубрика: Культура

Кантемир Балагов объявлен лучшим режиссером "Особого взгляда"

Текст: Валерий Кичин
Российский режиссер Кантемир Балагов награжден в Каннах Призом параллельной программы "Особый взгляд" за лучшую режиссуру. Об этом объявило сегодня вечером жюри под председательством ливанской актрисы и режиссера Надин Лабаки.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

27-летний Кантемир Балагов - выпускник курсов Александра Сокурова при Кабардино-Балкарском университете. Два года назад он дебютировал на Каннском фестивале своим первым фильмом "Теснота", тоже в программе "Особый взгляд", где получил Приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. На следующий год он был приглашен войти в состав жюри этой программы. Теперь он представил в конкурсе "Особого взгляда" фильм "Дылда".

Фото: пресс-служба Каннского кинофестиваля.
Каннский фестиваль показал фильм Кантемира Балагова "Дылда"

Главным призом "Особого взгляда" награжден Карим Айноуз за фильм "Невидимая жизнь Эвридиаи Гусмао" (Бразилия). Приз жюри получил французский фильм "Солнце никогда не заходит" Оливье Лаксе. Актерский приз увезет итальянка Кьяра Мастроянни, сыгравшая в фильме Кристофа Оноре "Комната 212" (Франция).

Спецприз жюри достался Альберту Серра, поставившему социальную драму "Свобода" совместного производства Франции, Португалии и Испании. Приз жюри поделен между фильмами "Любовь братьев" Монии Чокри (Канада) и "Восхождение" нью-йоркского режиссера Майкла Анджело Ковино. Специального упоминания жюри удостоен француз Брюно Дюмон за драму "Жанна д`Арк".

Пять российских фильмов, которые могут стать событием в мире кино
Культура Кино и ТВ Наше кино 72-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
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