Керлингистка Галкина: На "Арктическом кубке" играю с партнершами "с листа"

В городе Дудинка Красноярского края продолжается Arctic Curling Cup, один из крупнейших международных турниров по керлингу. В заключительном турнире серии World Curling Tour в сезоне участвует 10 ведущих команд мира, из них четыре - российские.

Одной из участниц является двукратная чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира и многократный призер российских первенств Екатерина Галкина. Несмотря на то, что активную карьеру она завершила еще в 2015 году и ныне является членом исполкома Федерации керлинга России, она не попрощалась с любимым спортом насовсем и старается использовать любую возможность, чтобы выйти на лед.

На нынешнем турнире в Дудинке, который проходит с 23 по 26 марта при поддержке генерального партнера компании "Норникель", Галкина выступает за команду Красноярского края вместе с опытнейшей Ольгой Жарковой, а также с Анной Веневцевой и Кристиной Дудко. Екатерина рассказала, что раньше ей не доводилось играть с Веневцевой и Дудко, и сейчас ей приходится налаживать взаимопонимание с партнершами по команде, по сути, во время матчей.

Екатерина Галкина: Я лично с ними ни разу не играла, а вот Ольга выступала за Красноярский край на турнире два года назад. Мы потренировались немного с Ольгой в Москве, а вот с Анной и Кристиной играем фактически "с листа" уже здесь. Ольга была скипом в моей самой первой взрослой команде еще в 2000-е годы. Общий язык мы с ней не потеряли.

Какой результат станет для вашей команды успешным?



Екатерина Галкина: Здесь очень сильный состав участников, настоящие лидеры мирового керлинга, поэтому для нашей команды будет хорошим результатом выход из группы. Конечно, сезон завершается, но турнир особый, организованный на самом высоком уровне, поэтому все будут выкладываться по-максимуму. Сразу видно, что лед и камни соответствуют самым строгим мировым критериям. Думаю, что будет немало интересных игр, в том числе и с нашим участием.

Кто, на ваш взгляд, основной фаворит "Арктического кубка"? Какая команда кажется вам самой интересной?



Екатерина Галкина: Сложно выделить одного фаворита, здесь очень сильный и ровный состав участников. Канадки - традиционно сильная команда, даже если это не олимпийская чемпионка Дженнифер Джонс. Керри Эйнарсон в этом сезоне одна из лучших не только в Канаде, но и в мире. Молодая шведская перспективная команда Изабеллы Врано, которая уже успела стать и чемпионом мира среди юниоров, и победить на Универсиаде. Двукратная чемпионка мира швейцарка Биния Фельчер не нуждается в представлении. У нее новый состав, но она никогда не выступает слабо, поэтому будет интересно посмотреть, как она сыграет здесь. Шотландка Ив Мюрхед - одна из сильнейших в мире, у нее очень мощная команда, побеждавшая на чемпионатах мира и Европы. Безусловно, россиянки будут претендовать на победу. Команда Анны Сидоровой долгие годы была законодателем мод в российском керлинге и завоевала множество медалей на чемпионатах мира и Европы. Чемпионки России из команды Алины Ковалевой, которые буквально месяц с небольшим назад выиграли в Сочи, а также наши чемпионки мира среди юниоров скипа Влады Румянцевой. Можно сказать, что такому составу позавидует любой организатор турнира в Европе.

Вы неоднократно выступали на крупнейших соревнованиях, включая три зимние Олимпиады. Какой турнир запомнился больше всего? Какой можно назвать вершиной карьеры?



Екатерина Галкина: Можно сказать, что к 2015 году я почувствовала себя реализованной в спорте, когда решила завершить активную профессиональную карьеру, хотя и не прощалась с керлингом насовсем. Самый запоминающийся момент - наверное, это первая победа на чемпионате Европы в 2006 году. После этого Россия много раз побеждала и становилась призером чемпионатов Европы, но самый первый прорыв вспоминается особенно. Как и медаль чемпионата мира 2014 года, которая стала первой на этих турнирах после нескольких лет неудач.

Почему команде Алины Ковалевой в этом сезоне не удалось завоевать медали на чемпионатах мира и Европы? Не хватило опыта, везения или чего-то другого?



Екатерина Галкина: Я не очень верю в фактор везения. Если удача и присутствует, то ее нужно сначала заслужить. Команда Алины очень сильная, в этом сезоне находится в хорошей форме. Девушки показывали отличную игру и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. На чемпионате Европы было действительно обидное поражение в матче за бронзу от немок, наши были сильнее. Такое же поражение было на чемпионате мира от японок - их можно и нужно обыгрывать и бороться за медали. С моей точки зрения, здесь причина может быть в недостатке опыта игры именно на финальных стадиях таких крупных турниров, когда напряжение вырастает многократно. Через эти поражения они, надеюсь, укрепили свою психологию, а все остальное для побед у них есть.

Не задумываетесь ли вы о тренерской карьере? Насколько вам это интересно?



Екатерина Галкина: Я периодически провожу мастер-классы, в том числе для детей, консультирую разные команды. Но на постоянную работу тренером на данный момент я не претендую. Может быть, я и приду к этому, но сейчас мне больше нравится работа организационного характера, которой я занимаюсь в Федерации керлинга России.