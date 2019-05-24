Компания "Галс-Девелопмент" - партнер VII фотоконкурса "Планета Москва"

Компания "Галс-Девелопмент" выступила партнером VII общегородского фотоконкурса "Планета Москва", организованного Департаментом градостроительной политики г. Москвы. В период конкурса "Галс-Девелопмент" проведет серию фототуров на готовые жилые и коммерческие объекты, расположенные в исторических районах города. Первым объектом, который участники конкурса "Планета Москва" посетят 30 мая 2019 года, станет бизнес-центр "Даниловский форт" на Новоданиловской набережной - яркий образец промышленной архитектуры, выполненный из красного кирпича по проекту "Сергей Скуратов ARCHITECTS". Мероприятия для фотографов также пройдут в жилом квартале "Достояние" в Кунцево, украшенном мозаичными панно по мотивам художественных произведений XX века, и МФК "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте - неоклассическом корпусе и футуристическом здании с "бриллиантовой огранкой".

"На сегодняшний день количество работ уже превышает цифру 500. Пока в фотографиях превалирует архитектура и транспортная инфраструктура. Надеемся, что с наступлением теплой и солнечной погоды фотографы уделят больше внимания пейзажам", - комментирует Сергей Лёвкин, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.

"Компания "Галс-Девелопмент" третий год выступает партнером конкурса "Планета Москва", который объединяет творческих людей, неравнодушных к истории и культуре нашего любимого города. В 2019 году мы рады вновь присоединиться к этому масштабному событию и показать наши проекты в новом ракурсе. Желаем всем участникам удачи и вдохновения", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".

Компания "Галс-Девелопмент" также является партнером номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" для фотографий, иллюстрирующих преемственность архитектурных традиций. Прием заявок на конкурс завершится 21 июля 2019 года. Церемония награждения победителей состоится 17 августа 2019 в рамках открытия итоговой фотовыставки "Планета Москва" в парке "Зарядье".

Фотоконкурс "Планета Москва" проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы в 7-й раз. Конкурс представляет собой соревнование, в котором московские фотографы соревнуются в личном зачете и выполняют съемку в пяти номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Динамика мегаполиса", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Строители в лицах. Ветераны - строители". Информационными партнерами конкурса в 2019 году являются ИА ТАСС, агентство РИАМО, агентство городских новостей "Москва", газеты "Вечерняя Москва" и "Комсомольская правда".

В 2018 году в конкурсе "Планета Москва" приняло участие 500 фотографов, представивших на суд жюри 3000 работ. Героями фотосюжетов конкурса стали три проекта "Галс-Девелопмент": отель "Пекин", квартал "Театральный Дом" на Поварской, "Центральный Детский Магазин на Лубянке".

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Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"