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24.05.2019 13:48
Рубрика: Власть

Косачев: Однопартийцы "сдают" Мэй, чтобы защитить себя

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Объявленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уход с поста главы Консервативной партии был не просто ожидаем - британские пресса и общественность буквально требовали его: "в стране практически больше нет правительства, и, мол, нам нужен новый лидер".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Причина понятна: Мэй "надорвалась" на Brexit, хотя до самого конца пыталась найти приемлемые для всех пути выхода из кризиса, читай - спасения самой себя. Голосование в парламенте по сделке проходило трижды, и каждый раз все заканчивалось для премьера провалом. Анонсированные ею новые компромиссы отвергли как оппозиция, так и сторонники жесткого Brexit в партии самого премьера. Вообще ключевые проблемы у Мэй возникли именно внутри партии: подавшая накануне в отставку лидер палаты общин Андреа Лидсом стала 36-м (!) министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй. Судя по всему, однопартийцы весьма откровенно и жестко (что не совсем в британской традиции) "сдают" Мэй, чтобы защитить себя и свою политику. Хотя во многом виновата, конечно, сама премьер, которая не умеет находить компромиссы даже с союзниками, и так и не смогла договориться с парламентом по Brexit.

Фото: REUTERS/ Toby Melville
Тереза Мэй уходит с поста премьера Великобритании

При том, что уход Терезы Мэй сам по себе не повлияет на ситуацию с Brexit, и проблемы и внутрибританская диспозиция вокруг выхода из ЕС сохранятся.

Нам уходящая премьер-министр запомнится, прежде всего, скандальным "хайли лайкли" - то есть недоказанными обвинениями в адрес России, на основании которых целый ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов. Это внешнеполитическое и юридическое "ноу хау" Мэй - вполне в традициях британского прецедентного права - похоже, стало ориентиром для многих других западных стран, которые не считают нужным утруждать себя строгими доказательствами, когда речь заходит о России. Поэтому не думаю, что у нас будут слишком горевать по поводу ухода Мэй.

А вот дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займет освобождающее кресло премьера. Слухи пока разные. И они большей частью, увы, тоже не внушают оптимизма...

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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