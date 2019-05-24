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24.05.2019 14:27
Рубрика: Власть

Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"

Текст: Кира Латухина

В Кремле готовы к встрече в "нормандском формате", но для начала Украине нужно проделать домашнюю работу.

На вопрос о возможности проведения саммита в "нормандском формате" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Эти вопросы рассматриваются. Такая встреча требует подготовки и завершения процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине".

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"Нужно набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны, когда мы поймем, насколько она готова следовать Минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон", - продолжил представитель Кремля.

"После этого на повестку уже может стать вопрос о нормандском саммите, - сказал Песков. - Нормандский процесс - безальтернативный, и в ходе беседы президент Путин это подтвердил". "Но никто не сторонник встречи ради встречи: должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды на Украине", - заключил он.

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