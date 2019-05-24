Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - 24 мая - президент Беларуси поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко особо отметил, что пасторское слово патриарха вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия. "Следуя высшим нравственным и моральным принципам, вы посвятили свою жизнь священной миссии - утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости. Неизменные труды на благо православия и всего христианского мира снискали вам огромный авторитет во многих странах", - говорится в приветственном адресе предстоятелю русской православной церкви.

В нем также выражено убеждение, что "патриаршее служение будет и далее способствовать поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, упрочению духовных и дружественных связей народов Беларуси и России".

Стоит добавить, что по традиции в этот день, который в православном мире традиционно отмечается как День славянской письменности, патриарха Кирилла с именинами поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и иных конфессий.