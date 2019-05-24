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24.05.2019 14:15
Рубрика: Власть

Медиафорум стран ШОС состоялся в Бишкеке

Текст: Екатерина Забродина (Бишкек)
В пятницу в столице Киргизии, которая на этой неделе принимала глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и теперь готовится к июньскому саммиту ее лидеров, открылся медиафорум ШОС. В нем приняли участие представители СМИ, курирующих информационную сферу профильных ведомств государств-участников - России, Киргизии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана - и наблюдателей.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Форум открыл президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Глава республики, в данный момент председательствующей в ШОС, отметил, что зона ответственности организации охватывает 60% территории Евразии с населением более трех миллиардов человек, на которые приходится четверть мирового валового продукта. "Наша цель - формирование объективного представления о ШОС и укрепление ее авторитета на мировой арене", - сказал Жээнбеков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Лидер Киргизии признал, что "осведомленность о деятельности организации, о ее потенциале довольно невысока" не только в мире, но и в самих странах региона. По его словам, встречи журналистов, подобные нынешнему медиафоруму, призваны переломить ситуацию.

Как напомнила заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Татьяна Наумова, еще пять лет назад, когда РФ выступала председателем в ШОС, министерство связи и Роспечать выдвинули идею провести встречу представителей СМИ, и она состоялась в Москве в 2015 году. Это был первый медиафорум тогда еще "шанхайской шестерки", на который съехались около сотни делегатов. Затем начинание поддержали китайские партнеры, а теперь - коллеги из Киргизии.

"Сегодня у СМИ ШОС есть все ресурсы и возможности для развития более тесных партнерских отношений, для выработки стратегии реагирования на вызовы в глобальном информационном пространстве, для запуска общих медийных платформ и проектов", - заявила Наумова.

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Беседа чиновников, журналистов и менеджеров СМИ получилась достаточно откровенной. Многие признавали, что самой молодой и растущей международной организации в сфере безопасности пора выходить на новый уровень взаимодействия с информационным пространством - например, осваивать соцсети.

По итогам участники приняли резолюцию медиафорума, в которой "подчеркнули важность учреждения конкретного механизма, регулирующего вопросы сотрудничества в области СМИ в рамках ШОС, и создания эффективной площадки, способствующей их практическому взаимодействию". Предложения в этой сфере должны лечь на стол президентов "шанхайской восьмерки" 14-15 июня, когда они соберутся в Бишкеке.

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