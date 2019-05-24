Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции

Премьер-министры России и Беларуси дали министрам экономики месяц, чтобы проработать те вопросы интеграции в рамках Союзного государства, которые требуют поиска компромисса.

Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились встретиться снова через месяц для продолжения диалога.

Глава российского правительства, рассказал его пресс-секретарь Олег Осипов, остался удовлетворен разговором с белорусским коллегой. "Они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений, обсудили двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, взаимодействие по линии ЕАЭС (Евразийский экономический союз) в преддверии саммита в Нур-Султане", - сообщил Осипов.