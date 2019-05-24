Медведев обсудил с премьером Беларуси вопросы Союзного договора

Премьер-министры России и Беларуси встретились в Москве, чтобы обсудить проблемы на пути интеграции двух государств. Позиции сходятся на 70 процентов, остальные 30 требуют обсуждения.

Правительственную делегацию из Минска во главе с коллегой Сергеем Румасом Дмитрий Медведев принял в своей резиденции "Горки". "За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения. Есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.

В конце прошлого года на заседании Совета министров Союзного государства обсуждались дополнительные возможности для интеграции. Этими же вопросами занимаются рабочие группы с участием министров. "Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", - предложил российский премьер.

По словам Сергея Румаса, Минск получил от Москвы предложения по дальнейшей интеграции, проработал их, дал ответы. Теперь правительства могли бы обсудить детали. "На 70 процентов наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30 процентов понять, где у нас и в чем различия, и какие развязки есть", - заявил премьер-министр Беларуси.