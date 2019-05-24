Власть
24.05.2019 14:04
Текст: Владимир Кузьмин

Медведев обсудил с премьером Беларуси вопросы Союзного договора

Премьер-министры России и Беларуси встретились в Москве, чтобы обсудить проблемы на пути интеграции двух государств. Позиции сходятся на 70 процентов, остальные 30 требуют обсуждения.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительственную делегацию из Минска во главе с коллегой Сергеем Румасом Дмитрий Медведев принял в своей резиденции "Горки". "За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения. Есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В конце прошлого года на заседании Совета министров Союзного государства обсуждались дополнительные возможности для интеграции. Этими же вопросами занимаются рабочие группы с участием министров. "Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", - предложил российский премьер.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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По словам Сергея Румаса, Минск получил от Москвы предложения по дальнейшей интеграции, проработал их, дал ответы. Теперь правительства могли бы обсудить детали. "На 70 процентов наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30 процентов понять, где у нас и в чем различия, и какие развязки есть", - заявил премьер-министр Беларуси.

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