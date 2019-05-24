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24.05.2019 19:04
Рубрика: Власть

Минобороны: Новые должности для главных сержантов вводиться не будут

В Минобороны России прокомментировали информацию о введении в воинских частях института главных сержантов.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
В армии России появилась новая должность

В оборонном ведомстве особо отметили, что новые штатные должности для этого создаваться не будут. Появление главных сержантов в Южном военном округе - лишь эксперимент, результаты которого еще будут оцениваться.

"В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", - подчеркивается в заявлении Минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Реформа армии
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