Минобороны: Новые должности для главных сержантов вводиться не будут

В Минобороны России прокомментировали информацию о введении в воинских частях института главных сержантов.

В оборонном ведомстве особо отметили, что новые штатные должности для этого создаваться не будут. Появление главных сержантов в Южном военном округе - лишь эксперимент, результаты которого еще будут оцениваться.

"В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", - подчеркивается в заявлении Минобороны.