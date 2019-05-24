Минобороны: Выдумками о химатаке в Идлибе прикрывают террористов

В Минобороны прокомментировали заявления Госдепартамента США о якобы совершенных 19 мая в сирийском Идлибе химических атаках. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, подобными выдумками Вашингтон прикрывает террористов, расшатывающих обстановку в регионе и провоцирующих гуманитарную катастрофу.

Днем ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что якобы "есть многочисленные источники", которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции "были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию".

"Стремление госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Особый цинизм, по мнению Конашенкова, заявлениям Вашингтона о "химатаке" в Сирии придают последовавшие публичные опровержения в СМИ, "даже британской "Обсерваторией по правам человека" и мошенниками из "Белых касок".

Представитель Минобороны обратил внимание на то, что никто из заявлявших о "химатаке" в Сирии так и не смог указать более-менее точные данные о месте инцидента или о каких-либо жертвах, что делает все обвинения абсолютно голословными.

"Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" из "Джабхат ан-Нусры", - объяснил представитель Минобороны.