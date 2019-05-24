Минпросвещения готовит новые требования по безопасности школ

Министерство просвещения готовит новый проект постановления, в котором будут уточнены требования по защищенности школ и других образовательных учреждений.

- Работа по повышению безопасности школ ведется на межведомственном уровне с участием МВД России. Подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов. В нем будут расширены категории защищенности и конкретизированы критерии, - рассказали "РГ" в пресс-службе минпросвещения. - Сегодня все здания школ имеют паспорта безопасности, закрепляющие необходимые меры защиты.

Напомним, поводом к активному обсуждению темы послужило резкое увеличение случаев школьной агрессии. В том числе - вооруженных нападений подростков на своих сверстников и преподавателей. Так, за предыдущие два года в 18 регионах - в школах и колледжах - учащиеся совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 детей.

Последний случай совсем недавно произошел в Казани. Ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом и какое-то время удерживал в заложниках своих одноклассников. В связи с этим МВД предложило ввести даже отдельную должность в школах - замдиректора по безопасности.

- В последние годы фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, - заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов. - Имеется ввиду так называемый school shooting. Стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий - уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение должности замдиректора по безопасности образовательного процесса.

Однако в министерстве просвещения подчеркнули, что в действующей нормативной базе уже есть подобное требование - "наличие сотрудника, отвечающего за контроль и соблюдение всех норм безопасности в школе. Включая - реализацию паспорта безопасности".

- Отметим, что вопросы внедрения новых административных должностей в школе всегда сказываются на уровне заработной платы сотрудников и педагогов, - рассказали в министерстве просвещения. - Эти вопросы не обсуждались на межведомственном уровне. Они не могут приниматься без детального обсуждения.