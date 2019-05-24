Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей

Началась выдача ключей от квартир в домах, достроенных Фондом защиты прав дольщиков после банкротства компании Urban Group по поручению Правительства России.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко осмотрел объекты и поручил четко следовать графику завершения строительства. В 2022 году должен быть построен последний дом.

По мнению Виталия Мутко, жилищный вопрос сегодня нуждается в продуманном и эффективном решении.

Разрешение проблем клиентов Urban Group свидетельствует о том, что наметились позитивные изменения.

Еще одна тема на повестке дня - субсидирование ипотечной ставки.

Виталий Мутко не исключает вероятность введения субсидирования ипотеки, если в течение полугода банки не снизят ставки. Однако на это, в первую очередь, могут рассчитывать льготники.

В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.

Обеспечение жильем малоимущих, ветеранов, инвалидов, сирот, жителей крайнего Севера и других отдельных категорий потребует дополнительных средств.

"Мы на эту программу ежегодно тратим около 60 миллиардов рублей. А чтобы решить проблему, нам нужно минимум 800 миллиардов", - сказал Мутко на съезде "Деловой России".

Он также обещал рассмотреть возможности поддержки индивидуального строительства и соответствующих ипотечных продуктов, поскольку этот путь также способен решить жилищный вопрос.