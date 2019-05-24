МВФ спрогнозировал сохранение темпов роста российской экономики

Темпы роста российской экономики в 2019 году сохранятся примерно на уровне 1,4 процента, как и последние три года. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников Международного валютного фонда (МВФ) в России в 2019 году.

Дальнейшие перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ, подчеркивают в МВФ. Внешняя поддержка для разгона российского ВВП ожидается ограниченной, поскольку благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая быстрому росту во время экономического подъема 2000-х, сменилась неопределенностью в мировой политике и торговле, а также снижением цен на нефть.

В этих условиях, чтобы увеличить потенциал роста, России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах, считают в МВФ.

"Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность. Такие реформы следует направить на облегчение входа на рынок и выхода с рынка, совершенствование корпоративного управления государственных компаний, полную реализацию планов по улучшению делового климата, и стимулирование внутрирегиональной и межрегиональной конкуренции, в том числе в рамках государственных закупок", - подчеркивается в докладе.

Важнейший фундамент для реформ уже заложен, говорится в материалах МВФ. Это построенная с 2014 года надежная макроэкономическая основа, включая таргетирование инфляции, гибкий обменный курс и бюджетное правило. "Следование этим принципам позволило выдержать внешние шоки и снизить степень неопределенности, связанной с внутренними условиями. В результате повышения устойчивости финансового сектора улучшились возможности банков по поддержке роста", - подчеркивают в МВФ.

Национальные проекты, объявленные в 2018 году, способны стимулировать экономическую активность, но только при условии их эффективной реализации и дополнительных масштабных усилий по развитию конкуренции, сокращению участия государства в экономике и повышению эффективности государственных предприятий, говорится в материалах МВФ.

Также эксперты МВФ предложили не менять действующее в России бюджетное правило и не использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на квазибюджетные операции. Деньги ФНБ следует инвестировать в качественные иностранные активы для сбережения ресурсов и избежания процикличности, говорится в материалах.

Денежно-кредитную политику Банка России в МВФ оценивают как умеренно жесткую. Повышение НДС с 2019 года оказало на инфляцию более слабое влияние, чем ожидалось. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо, указывают в МВФ. Аналитики фонда соглашаются с действующим прогнозом Банка России о том, что инфляция достигнет целевых 4 процентов в начале 2020 года.