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24.05.2019 08:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван наиболее опасный вид курения

Текст: Майя Бирюкова

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины назвали наиболее смертоносный вид курения. Сигареты без фильтра оказались самыми опасными: они увеличивают риск смерти от рака легких почти в два раза.

Фото: iStock
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Как сообщает MedicalXpress, сейчас считается, что 90 процентов случаев рака легких связано именно с курением. Причем вероятность заболеть не зависит от типа сигарет с фильтром, будь то ментоловые, легкие или ультралегкие. "Многие считают, что ультралегкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так", - отметила автор исследования доктор Нина Томас.

Ученые проанализировали данные свыше 14 тысяч человек от 55 до 74 лет: все они были курильщиками со стажем не менее 30 лет.

Как выяснилось, вероятность заболеть раком легких у тех, кто предпочитал сигареты без фильтра, была на 40 процентов выше, чем у остальных курильщиков. А вероятность преждевременно умереть от любого заболевания вырастала на 30 процентов. Кроме того, курильщики сигарет без фильтра были более зависимы от никотина, нежели другие участники эксперимента. Исследователи предполагают, что это связано с более высоким содержанием смол в табачном дыме.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье Борьба с курением
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