Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами. По его словам, сложности контроля над беспилотниками приводят к жертвам среди мирного населения.

Российский постпред привел в пример ситуацию в Афганистане. Он добавил, что угроза разрушительных ракетных ударов также вызывает психологический стресс у жителей.

Небензя подчеркнул, что террористами необходимо бороться "разумной и пропорциональной силой", передает ТАСС.

Боевой опыт американских беспилотников показал не только их эффективность выполнения задач разведки и целеуказания, но и выявил недостатки полуавтономного управления дронами, вызванные наличием у противника средств РЭБ и РЭП, которые могут перехватить управление у оператора.