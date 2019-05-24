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24.05.2019 00:13
Рубрика: В мире

Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти

Минюст США озвучил пакет обвинений в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, согласно которым ему может грозить до 175 лет лишения свободы, передает РИА Новости. Ранее верхняя планка наказания не превышала пяти лет.

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"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - гласит заключение министерства юстиции.

Всего его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации​​​.

Кроме того, в Швеции Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора.

В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы
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