Пять моряков пострадали в Южной Корее во время церемонии встречи эсминца

Трагическим инцидентом оказалась омрачена торжественная церемония встречи южнокорейского военного корабля в родном порту после завершения полугодовой миссии по борьбе с пиратами у берегов Африки. Один моряк погиб и еще четыре получили ранения в результате обрыва каната, который удерживал пришвартованный к пирсу корабль.

Инцидент произошел сегодня в 10 часов 15 минут утра по местному времени в порту Чханвон на южном побережье Республики Корея, куда на отдых после длительного похода вернулся эсминец ВМС РК "Чхве Ен" водоизмещением 4400 тонн. Корабль и подразделение морской пехоты в течение полугода выполняли миссию у берегов Африки, обеспечивая безопасность движения торговых судов и защищая их от возможных нападений пиратов.

На набережной у причала, куда прибыл эсминец, кораблю, который завершил миссию благополучно и без происшествий, приготовили торжественную церемонию встречи. В самый разгар мероприятий раздал громкий звук, похожий на щелчок. По невыясненным пока причинам канат, который удерживал корабль у причала, оказался под сильным натяжением и в итоге лопнул. Конец огромного каната на большой скорости полетел на корабль, где на палубе стояли члены экипажа, и ранил в общей сложности пятерых военных моряков. Все произошло на глазах членов семей, официальных лиц, которые принимали участие в церемонии.

Всех пострадавших в срочном порядке доставили в местные больницы и военный госпиталь, но одному из моряков удар канатом пришелся по лицу. Несмотря на усилия медиков через некоторое время он скончался. Жизнь остальных раненых вне опасности, у них сильные травмы ног и тела.