Пять советов от Рособрнадзора тем, кто собирается списать на ЕГЭ

1. Не думайте, что вашу шпаргалку или мобильник никто не увидит. Во всех аудиториях будут находиться не только педагоги, но и общественные наблюдатели. Главное, будет идти видеозапись, которую в режиме онлайн тоже смотрят наблюдатели из других регионов и сотрудники Рособрнадзора. Если возникнут подозрения, что кто-то воспользовался шпаргалкой, результаты могут быть аннулированы. Запись хранится не менее 3-х месяцев, и в прежние годы были случаи, когда первокурсников отчисляли за нарушения на ЕГЭ. Зачем вам это надо?
2. Вы надеетесь, что вместо вас на экзамен придет похожий человек и сдаст его за вас на 100 баллов? Все выпускники текущего года приходят на ЕГЭ не только с паспортом, но с сопровождающим педагогом, который проверяет все списки и документы. А если нет паспорта, то сопровождающий обязан убедиться, что перед ним именно тот, кто должен сдавать экзамен и письменно это подтвердить. Кроме того, у сопровождающего есть список номеров телефонов родителей выпускников, так что если есть сомнения - могут и родителям позвонить.
3. Все учителя и общественные наблюдатели прекрасно знают, какими способами выпускники пытаются списать: спрятать шпаргалку в туалете, пронести на экзамен второй телефон, воспользоваться микронаушниками, спрятать телефон в обуви, чтобы не звенел на входе, написать подсказку на ногах, руках, обертке от шоколадки. Так что знайте: к прихрамывающим, слишком часто посещающим места общего пользования, очень уж активно жующим шоколад, внимательно изучающим манжеты своих рукавов - самое пристальное внимание на ЕГЭ обеспечено. Пункты проведения ЕГЭ накануне экзамена тщательно проверяются, "лишние" аудитории, кабинеты опечатываются. Рамка металлоискателя найдет телефон даже в ботинках, а глушилки в этом году установят более чем в половине регионов.
4. Страх, что тебя со шпаргалкой или телефоном выгонят с экзамена - большой стресс. Вместо того чтобы думать над ответами, вы будете лихорадочно соображать, как достать шпаргалку и куда ее потом спрятать.
5. Больше всего слабых выпускников беспокоят обязательные ЕГЭ по математике и русскому. Не надейтесь на то, что вам удастся списать на экзамене. Возьмите на заметку: в КИМах по базовой математике приведены самые распространенные формулы, а на ЕГЭ по русскому обратите внимание на задание 8 (оно приносит 5 первичных баллов), на задание 16 (это два балла) и задание 26 (оно может дать до 4 баллов).
Успехов на ЕГЭ-2019!