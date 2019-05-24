Пять советов от Рособрнадзора тем, кто собирается списать на ЕГЭ

Уже в понедельник по всей России начинается проведение ЕГЭ. 27 мая выпускники школ будут сдавать литературу и географию. Рособрнадзор подготовил несколько советов для тех, кто рассчитывает списать на экзамене.

1. Не думайте, что вашу шпаргалку или мобильник никто не увидит. Во всех аудиториях будут находиться не только педагоги, но и общественные наблюдатели. Главное, будет идти видеозапись, которую в режиме онлайн тоже смотрят наблюдатели из других регионов и сотрудники Рособрнадзора. Если возникнут подозрения, что кто-то воспользовался шпаргалкой, результаты могут быть аннулированы. Запись хранится не менее 3-х месяцев, и в прежние годы были случаи, когда первокурсников отчисляли за нарушения на ЕГЭ. Зачем вам это надо?

2. Вы надеетесь, что вместо вас на экзамен придет похожий человек и сдаст его за вас на 100 баллов? Все выпускники текущего года приходят на ЕГЭ не только с паспортом, но с сопровождающим педагогом, который проверяет все списки и документы. А если нет паспорта, то сопровождающий обязан убедиться, что перед ним именно тот, кто должен сдавать экзамен и письменно это подтвердить. Кроме того, у сопровождающего есть список номеров телефонов родителей выпускников, так что если есть сомнения - могут и родителям позвонить.

3. Все учителя и общественные наблюдатели прекрасно знают, какими способами выпускники пытаются списать: спрятать шпаргалку в туалете, пронести на экзамен второй телефон, воспользоваться микронаушниками, спрятать телефон в обуви, чтобы не звенел на входе, написать подсказку на ногах, руках, обертке от шоколадки. Так что знайте: к прихрамывающим, слишком часто посещающим места общего пользования, очень уж активно жующим шоколад, внимательно изучающим манжеты своих рукавов - самое пристальное внимание на ЕГЭ обеспечено. Пункты проведения ЕГЭ накануне экзамена тщательно проверяются, "лишние" аудитории, кабинеты опечатываются. Рамка металлоискателя найдет телефон даже в ботинках, а глушилки в этом году установят более чем в половине регионов.

4. Страх, что тебя со шпаргалкой или телефоном выгонят с экзамена - большой стресс. Вместо того чтобы думать над ответами, вы будете лихорадочно соображать, как достать шпаргалку и куда ее потом спрятать.

5. Больше всего слабых выпускников беспокоят обязательные ЕГЭ по математике и русскому. Не надейтесь на то, что вам удастся списать на экзамене. Возьмите на заметку: в КИМах по базовой математике приведены самые распространенные формулы, а на ЕГЭ по русскому обратите внимание на задание 8 (оно приносит 5 первичных баллов), на задание 16 (это два балла) и задание 26 (оно может дать до 4 баллов).

Успехов на ЕГЭ-2019!