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Рубрика: В мире

Подделывавший бумаги для SpaceX инженер арестован в США

Сотрудник компании PMI Industries, которая производит алюминиевые и стальные комплектующие для SpaceX, Джеймс Смолли арестован в США. Его обвиняют в подделке технической документации.

Фото: AP Photo/Chris Carlson
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По версии следствия, Смолли подделывал подписи в не менее 38 отчетах о проверке деталей, которые использовались для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Речь идет о таких важных составляющих, как носовой конус, неисправность которого могла привести к катастрофическому исходу миссии.

Как информирует ТАСС, злоумышленнику грозит десять лет тюрьмы и крупный штраф в размере 250 тысяч долларов.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Общество Космос
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