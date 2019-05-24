Подделывавший бумаги для SpaceX инженер арестован в США

Сотрудник компании PMI Industries, которая производит алюминиевые и стальные комплектующие для SpaceX, Джеймс Смолли арестован в США. Его обвиняют в подделке технической документации.

По версии следствия, Смолли подделывал подписи в не менее 38 отчетах о проверке деталей, которые использовались для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Речь идет о таких важных составляющих, как носовой конус, неисправность которого могла привести к катастрофическому исходу миссии.

Как информирует ТАСС, злоумышленнику грозит десять лет тюрьмы и крупный штраф в размере 250 тысяч долларов.