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24.05.2019 15:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Посол Китая в РФ удостоен Ордена дружбы

23 мая в Кремле состоялось вручение государственных наград РФ, в ходе которого президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы послу КНР в РФ Ли Хуэю. В мероприятии, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", приняли участие более ста политических представителей российского правительства и Федерального собрания, а также видных деятелей широких кругов общественности.

Посол КНР считает российскую награду знаком бесконечной дружбы между нашими народами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Посол КНР считает российскую награду знаком бесконечной дружбы между нашими народами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Посол КНР считает российскую награду знаком бесконечной дружбы между нашими народами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Различных государственных наград России были удостоены в общей сложности 38 выдающихся отечественных и иностранных граждан. В ходе выступления на церемонии вручения Владимир Путин высоко оценил достижения и вклад лауреатов госнаград в развитие страны.

Ли Хуэй счел большой честью получить орден Дружбы, отметив, что под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина отношения стратегического партнерства и взаимодействия двух стран динамично развиваются, что позволяет определить направления продвижения развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Он поблагодарил всех сотрудников министерств и ведомств российского правительства за поддержку в совместном выполнении поручения лидеров двух стран.

По словам дипломата, орден Дружбы - это не только его личная заслуга, награда символизирует дружественное расположение российского народа к китайскому. Кроме того, в этом есть заслуга всех членов дипломатического ведомства Китая в России. В будущем Ли Хуэй готов совместно с российскими коллегами прилагать усилия для всестороннего осуществления достигнутых лидерами двух стран договоренностей в целях укрепления китайско-российских отношений стратегического партнерства и взаимодействия.

 

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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