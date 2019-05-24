Путин обсудил с Совбезом РФ свой разговор с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, который пройдет на следующей неделе, а также к двусторонним встречам на его полях.

Участники обменялись мнениями по проблемам, о которых шла речь в телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, что обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса, сирийская проблематика, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также тема российской делегации в ПАСЕ.

На совещании Совбеза РФ также обсудили вопросы внутрироссийской повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.