До +20 градусов сегодня будет в столице

Сегодня на столичный регион окажет влияние южная периферия скандинавского антициклона. День станет самым холодным на уходящей неделе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

При переменной облачности осадки маловероятны, максимально воздух прогреется до +20 градусов. Скорость восточного ветра не превысит 15 м/с. Давление повышенное - 759 мм ртутного столба.

- Пятница станет самым холодным днем недели, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы, при том, что в последнюю неделю этот показатель превышал норму на 3-5 градусов, а в отдельные дни даже на 10 градусов оказывался выше обычного.

Отметим, что в ночь на субботу воздух остынет до восьми градусов тепла.

Кстати



В 2005 году воздух прогревался до +31 градуса, а в 1899 году на градуснике было -1,6.