Этим летом для школьников открываются более 1200 лагерей

Массовые летние смены в подмосковных детских лагерях традиционно начнутся 1 июня. Однако первые лагеря примут детей уже в ближайшее воскресенье. "Все, что касается детского отдыха, - наш приоритет. Прошу всех глав, на чьих территориях находятся летние лагеря, уделить им персональное внимание", - поручил руководителям муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году в регионе откроется 96 загородных оздоровительных лагерей и 1124 лагеря с дневным пребыванием. Есть среди них тематические - спортивные, с театральным уклоном, для детей со склонностями к точным или гуманитарным наукам. Сейчас в лагерях завершаются последние проверки. Проверяется все - и исправность тревожных кнопок и противопожарного оборудования, и обработка территории от клещей, и наполнение медицинских и пищевых блоков, и даже репутация тех компаний, которые будут поставлять на детский стол продукты питания. Сотрудники МЧС уже проверили все запасные выходы и камеры видеонаблюдения, инспекторы Госадмтехнадзора пересчитали все фонари, специалисты Роспотребнадзора заглянули во все укромные уголки в поисках борщевика. Сдали аттестационные экзамены 300 вожатых, назубок выучивших правила поведения в любых нештатных ситуациях. Подготовлен транспорт для перевозки детей, к нему тоже предъявляются особые требования - автобус должен быть не старше 10 лет, с проблесковым маячком и системой ГЛОНАСС, а за водителем в течение года как минимум не должно числиться нарушений правил дорожного движения.

За прошедший год многие детские лагеря в области были отремонтированы, их интерьеры стали более яркими, а территории - более ухоженными. Внимательнее стали относится к комфорту летнего детского отдыха и главы муниципалитетов. Так, власти городского округа Щелково уже заявили: ни один лагерь на их территории не попадет под профилактическое отключение воды. В домах отключать будут. В детских оздоровительных учреждениях - нет.

За сезон в подмосковных лагерях смогут отдохнуть почти 390 тысяч детей, в том числе и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Инфоргафика "РГ": Александр Чистов/ Ирина Рыбникова

По данным министерства социального развития Подмосковья, в этом году в лагерях смогут отдохнуть почти 390 тысяч детей, из них 46 тысяч - находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких ребятишек помимо отдыха в области ждут еще путевки в лагеря Крыма и Краснодарского края.

Тем временем

Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало "горячую линию" по вопросам качества и безопасности летнего отдыха детей. Позвонившим на нее расскажут, на что нужно обратить внимание, отправляя ребенка в лагерь, что обязательно должно быть учтено при организации детского отдыха и как понять, что лагерь готов к приему детей. Звонки принимают круглосуточно по телефону 8 (800) 555-49-43. Работать "горячая линия" будет до 3 июня.