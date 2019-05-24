Этим летом для школьников открываются более 1200 лагерей

Новости

Трамп не планирует усиливать воинский контингент на Ближнем Востоке 00:41
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на "серой" ветке 00:19
Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти 00:13
Объявлено время начала матча Россия – Финляндия 23.05.2019
Московское метро вошло в график после сбоя 23.05.2019
Для акции по борьбе с детской нищетой Билл Гейтс нацепил клоунский нос 23.05.2019
Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 23.05.2019
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 23.05.2019
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 23.05.2019
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 23.05.2019
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 23.05.2019
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 23.05.2019
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 23.05.2019
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 23.05.2019
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 23.05.2019
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 23.05.2019
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 23.05.2019
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 23.05.2019
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 23.05.2019
Филарет отказался выполнять условия томоса 23.05.2019
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 23.05.2019
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 23.05.2019
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 23.05.2019
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 23.05.2019
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 00:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из городов!

Этим летом для школьников открываются более 1200 лагерей
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
Массовые летние смены в подмосковных детских лагерях традиционно начнутся 1 июня. Однако первые лагеря примут детей уже в ближайшее воскресенье. "Все, что касается детского отдыха, - наш приоритет. Прошу всех глав, на чьих территориях находятся летние лагеря, уделить им персональное внимание", - поручил руководителям муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фото: Аркадий Колыбалов.
В каникулы откроются лагеря для школьников, которые останутся в городе

В этом году в регионе откроется 96 загородных оздоровительных лагерей и 1124 лагеря с дневным пребыванием. Есть среди них тематические - спортивные, с театральным уклоном, для детей со склонностями к точным или гуманитарным наукам. Сейчас в лагерях завершаются последние проверки. Проверяется все - и исправность тревожных кнопок и противопожарного оборудования, и обработка территории от клещей, и наполнение медицинских и пищевых блоков, и даже репутация тех компаний, которые будут поставлять на детский стол продукты питания. Сотрудники МЧС уже проверили все запасные выходы и камеры видеонаблюдения, инспекторы Госадмтехнадзора пересчитали все фонари, специалисты Роспотребнадзора заглянули во все укромные уголки в поисках борщевика. Сдали аттестационные экзамены 300 вожатых, назубок выучивших правила поведения в любых нештатных ситуациях. Подготовлен транспорт для перевозки детей, к нему тоже предъявляются особые требования - автобус должен быть не старше 10 лет, с проблесковым маячком и системой ГЛОНАСС, а за водителем в течение года как минимум не должно числиться нарушений правил дорожного движения.

За прошедший год многие детские лагеря в области были отремонтированы, их интерьеры стали более яркими, а территории - более ухоженными. Внимательнее стали относится к комфорту летнего детского отдыха и главы муниципалитетов. Так, власти городского округа Щелково уже заявили: ни один лагерь на их территории не попадет под профилактическое отключение воды. В домах отключать будут. В детских оздоровительных учреждениях - нет.

За сезон в подмосковных лагерях смогут отдохнуть почти 390 тысяч детей, в том числе и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Инфоргафика "РГ": Александр Чистов/ Ирина Рыбникова

По данным министерства социального развития Подмосковья, в этом году в лагерях смогут отдохнуть почти 390 тысяч детей, из них 46 тысяч - находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких ребятишек помимо отдыха в области ждут еще путевки в лагеря Крыма и Краснодарского края.

Тем временем

Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало "горячую линию" по вопросам качества и безопасности летнего отдыха детей. Позвонившим на нее расскажут, на что нужно обратить внимание, отправляя ребенка в лагерь, что обязательно должно быть учтено при организации детского отдыха и как понять, что лагерь готов к приему детей. Звонки принимают круглосуточно по телефону 8 (800) 555-49-43. Работать "горячая линия" будет до 3 июня.

Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым