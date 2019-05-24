ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в пяти регионах РФ

ФСБ совместно с МВД России сразу в нескольких регионах пресекла деятельность подпольных оружейников, которые в кустарных мастерских переделывали травматическое оружие в боевое, а также восстанавливали нестреляющие стволы до боеспособного состояния.

Кроме того они сами изготавливали боеприпасы. Весь арсенал был подготовлен к продаже.

На оперативном видео показано несколько десятков пистолетов в том числе ТТ и ПМ с большим количеством боевых патронов к ним, а также винтовки времен войны, гранаты и автоматы Калашникова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ обыски и задержания проходили одновременно Крыму, Москве, Московской, Челябинской и Рязанской областях. По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе 2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок, 6 ручных осколочных гранат, 12,5 кг пороха и тротила. А также около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления. Все это изготавливалось в 4 подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием.