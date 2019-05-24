ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских

Четыре подпольные оружейные мастерские выявили сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Все они были оснащены специализированным оборудованием.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность лиц, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их последующему сбыту, - отметили в ФСБ РФ.

Помимо этого, в пяти регионах страны правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий у жителей Республики Крым, города Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей из незаконного оборота изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, десять карабинов и винтовок), шесть ручных осколочных гранат, 12,5 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысячи патронов различного калибра и свыше десяти тысяч комплектующих для их изготовления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по данным фактам.