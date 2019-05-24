Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут достичь триллиона рублей

Новости

Трамп не планирует усиливать воинский контингент на Ближнем Востоке 00:41
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на "серой" ветке 00:19
Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти 00:13
Объявлено время начала матча Россия – Финляндия 23.05.2019
Московское метро вошло в график после сбоя 23.05.2019
Для акции по борьбе с детской нищетой Билл Гейтс нацепил клоунский нос 23.05.2019
Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 23.05.2019
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 23.05.2019
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 23.05.2019
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 23.05.2019
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 23.05.2019
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 23.05.2019
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 23.05.2019
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 23.05.2019
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 23.05.2019
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 23.05.2019
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 23.05.2019
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 23.05.2019
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 23.05.2019
Филарет отказался выполнять условия томоса 23.05.2019
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 23.05.2019
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 23.05.2019
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 23.05.2019
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 23.05.2019
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 00:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заработанная плата

Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут достичь триллиона рублей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
В этом году Подмосковье готовится перешагнуть психологически важную отметку - инвестиции в основной капитал могут достичь триллиона рублей. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев, выступая на II Столыпинском форуме в МГИМО.

"Нужно создавать инфраструктуру и убирать барьеры", - поделился Воробьев рецептом инвестиционного роста. Все крупные проекты в области получают индивидуальное сопровождение - для этого создан центр содействия строительству, который берет на себя хлопоты по оформлению разрешительной документации. Хорошо устраняет барьеры и перевод госуслуг в электронный вид.

Компания Huawei договорилась о сотрудничестве с сибирскими учеными

"Мы ежегодно открываем 30-40 компаний, они небольшие, со средней численностью сотрудников 150-300 человек, но высокотехнологичные и экспортно ориентированные", - продолжил глава региона. А высокотехнологичные предприятия дают хорошую инвестиционную отдачу. К примеру, в создание инфраструктуры индустриального парка Есипово область вложила 4 миллиарда рублей. Но на готовую инфраструктуру пришел "Мерседес", чей потенциальный вклад в экономику области оценивается в 50 миллиардов. А 2,6 миллиарда рублей, вложенные в инфраструктуру фармацевтического кластера в Пущино, уже принесли контрактов на 20 миллиардов.

Экономика Финансы Инвестиции Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым