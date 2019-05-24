Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут достичь триллиона рублей

В этом году Подмосковье готовится перешагнуть психологически важную отметку - инвестиции в основной капитал могут достичь триллиона рублей. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев, выступая на II Столыпинском форуме в МГИМО.

"Нужно создавать инфраструктуру и убирать барьеры", - поделился Воробьев рецептом инвестиционного роста. Все крупные проекты в области получают индивидуальное сопровождение - для этого создан центр содействия строительству, который берет на себя хлопоты по оформлению разрешительной документации. Хорошо устраняет барьеры и перевод госуслуг в электронный вид.

"Мы ежегодно открываем 30-40 компаний, они небольшие, со средней численностью сотрудников 150-300 человек, но высокотехнологичные и экспортно ориентированные", - продолжил глава региона. А высокотехнологичные предприятия дают хорошую инвестиционную отдачу. К примеру, в создание инфраструктуры индустриального парка Есипово область вложила 4 миллиарда рублей. Но на готовую инфраструктуру пришел "Мерседес", чей потенциальный вклад в экономику области оценивается в 50 миллиардов. А 2,6 миллиарда рублей, вложенные в инфраструктуру фармацевтического кластера в Пущино, уже принесли контрактов на 20 миллиардов.