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24.05.2019 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почем фунт сора?

Владельцы шести соток могут заработать на мусоре
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
К садоводческим некоммерческим товариществам мусорная реформа подбирается ни шатко ни валко. Многие дачники уже открыли сезон, кто-то даже собирает первые огурцы, а договоры на вывоз мусора с региональными операторами заключили менее 50% СНТ, сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
В области очень надеются, что раздельный сбор мусора в этом году дойдет и до дач. Фото: Reuters. В области очень надеются, что раздельный сбор мусора в этом году дойдет и до дач. Фото: Reuters.
В области очень надеются, что раздельный сбор мусора в этом году дойдет и до дач. Фото: Reuters.

Дачников, в отличие от представителей индивидуального жилого сектора, реформа вроде бы не обидела - их счета на вывоз мусора, которые регоператоры начали выставлять с 1 января, не превышают 65 рублей в месяц. Но счета выставляются ежемесячно. "А у нас треть дачных товариществ на зиму закрывается, в них вне сезона не проживает ни одного человека", - говорит Чаплин. За какой тогда вывоз мусора с этих товариществ требуют плату?

Договоры с региональным оператором обязаны заключить все СНТ, но каждое имеет право на дополнительное соглашение о сезонном вывозе мусора

Не торопятся дачники заключать новые договоры и еще по одной причине - в каждом СНТ вывоз мусора и до реформы был как-то налажен. Некоторые регоператоры интегрировали прежних мусорщиков в новую систему вывоза, взяв их к себе на работу. Тогда те, кого не позвали, начали демпинговать, предлагая сделать ту же работу за меньшие деньги. Понятно, что ни до какого полигона "дешевый" мусор не доезжает, но из СНТ его забирать готовы. Вот и не бегут дачники за новыми договорами. "Нужно разъяснять нюансы: договоры с региональным оператором заключить обязаны все СНТ, но каждое имеет право на дополнительное соглашение о сезонном вывозе мусора", - подчеркивает Никита Чаплин. Тогда и оплата будет сезонной, а не круглогодичной.

Фото: iStock
Дачи подешевели в некоторых регионах России

Как показали первые в этом сезоне рейды сотрудников Госадмтехнадзора, не все дачные товарищества вообще обзавелись контейнерными площадками для мусора. Так, в СНТ "Баковка-4", что находится в Одинцовском городском округе, проверяющим заявили: площадки нет, потому что наши дачники увозят мусор в свои городские квартиры. Но административную ответственность за отстуствие договора на вывоз мусора, равно как и за отсутствие или ненадлежащее состояние контейнерной площадки с должностных и юридических лиц никто не снимал, напоминают в Госадмтехнадзоре. Первые могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, вторые - до 200 тысяч. Правда, пока сотрудники надзорного ведомства ходят по садовым участкам с предупреждениями - официальные проверки СНТ на наличие договоров и площадок стартуют с 1 июня. "Тогда мы начнем выдавать предписание об устранении нарушений с точными сроками, но они будут небольшими - нам важно как можно скорее наладить вывоз мусора, чтобы избежать стихийных сезонных свалок", - отмечает замначальника Госадмтехнадзора области Сергей Бизяев.

С раздельным сбором мусора в дачных товариществах тоже не все ладно. По словам Чаплина, контейнеры для раздельного сбора отходов установили на своей территории лишь 42 СНТ. Всего в Подмосковье, напомним, насчитывается более 11 тысяч дачных объединений. "Как только товарищество заключает договор с регоператором, тот должен поставить для дачников разноцветные контейнеры для раздельного сбора. Но пока везде имеем старые одноцветные баки и обещания поставить контейнеры в июле. А по факту, скорее всего, они появятся только осенью", - сокрушается глава союза дачников Подмосковья.

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А вот самые расторопные дачники на раздельном сборе мусора уже зарабатывают. "Мы сами заключили договор с заводом по переработке пластика, поставили отдельный контейнер для пластикового мусора, который сам завод у нас и забирает. За сезон зарабатываем на этом 4-5 тысяч рублей", - рассказывает председатель правления дмитровского СНТ "Лутосня" Фёдор Мезенцев. Немного, но на мелкие нужды товарищества хватает.

Кстати

В области числится порядка 400 тысяч объектов, до сих пор не поставленных на кадастровый учет. Половина из них - дачи. По словам Никиты Чаплина, дачники из близлежащих к Москве муниципалитетов, где земля очень дорогая, активно пользовались дачной амнистией, регистрируя свои объекты в упрощенном порядке. А вот в дальнем Подмосковье неузаконенных построек еще более чем достаточно.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа
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