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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работы на дому

Как снизить плату за отопление на треть?
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
Жители 215 многоквартирных домов в разных муниципалитетах Подмосковья грядущей зимой станут платить за тепло на 30% меньше. В процессе капитального ремонта фасады их домов утеплят "Термолэндом", который не только красив и прост в обращении, но и существенно снижает теплозатраты.
Фото: iStock
В подмосковном Щелково полицейские выявили мошенничество в сфере ЖКХ

Технологию "Термолэнд" в области впервые начали применять в прошлом году. Она проста: на фасадах ремонтируемых домов укрепляют инновационные панели, не позволяющие теплу просачиваться сквозь стены. Панели легкие, а значит, их можно безбоязненно ставить на дома с высоким износом или слабым фундаментом. Служит такая облицовка не менее 35 лет, и все это время внешний вид жилья остается неизменным - ни годы, ни снега с дождями не портят свежести стен, а грязь с фасада легко смывается коммунальными пылесосами. Панели не горят и даже не поддерживают горения. А еще их можно покрасить в яркий цвет - и дом будет выгодно выделяться на фоне серых собратьев.

Как рассказали "РГ" в областном Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, "Термолэнд" практически не имеет противопоказаний и годится как для панельных, так и для кирпичных домов. У этой технологии есть единственный минус - высокая цена. "Но если жители дома исправно платят взносы за капремонт в общий котел или набрали достаточную сумму на своем индивидуальном ремонтном счету, они могут на общем собрании собственников принять решение об утеплении дома "Термолэндом", - уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что в прошлом году по новой технологии удалось утеплить лишь 21 дом, но запросов от жителей становится все больше.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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