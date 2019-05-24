Книги Роулинг, Бродского и Несбё выбрали пассажиры МЦД

За месяц работы мобильного пункта книговыдачи Библиотеки им. Н.А. Некрасова в демонстрационном павильоне Московского центрального диаметра, за книгами обратились порядка 750 человек. Об этом рассказали "РГ" в транспортном комплексе столицы.

Напомним, что в рамках библионочи в Демонстрационном павильоне МЦД был организован мобильный пункт выдачи книг Библиотеки им. Н.А. Некрасова, и работала точка в течение месяца, до вчерашнего дня. Сегодня были подведены итоги ее работы. Так наиболее популярными авторами стали Роулинг, Бродский и Несбё. Книга "Фантастические твари и где они обитают" автора Дж.К. Роулинг стала хитом. На втором месте сборник стихов И.А. Бродского - "Конец прекрасной эпохи", и роман "Призрак" у Ю.Несбё. Чуть меньшей популярностью пользовались произведения В.В. Набокова, В.Вулф, А.И. Солженицына. Кроме того, посетители брали читать книги детской, военной и исторической тематики.

- За время работы точки выдачи книг ее посетили более 750 человек, из них большая часть получили консультации, а более 150 человек взяли книги на дом, - пояснил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов. - Мы видим интерес, который вызывают различные мероприятия в павильоне - будь то проведение Тотального диктанта, взвешивание бойцов ММА или празднование государственных праздников, поэтому продолжим эту работу.

Отметим, что для тех, кто взял книги на дом, но не успел вернуть, сделать это теперь можно, лишь дойдя до главного здания библиотеки на ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14, или в других пунктах выдачи книги.

Кстати: Демонстрационный Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала, он работает ежедневно с 9:00 до 21:00 часа. Главный экспонат выставочного пространства павильона - полноразмерный макет поезда "Иволга", зайти можно не только в салон вагона, но и в кабину машиниста. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут прокатиться по первым двум диаметрам МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск", которые будут запущены уже в конце 2019 -начале 2020 года.