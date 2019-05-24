Первый офсетный контракт - то есть госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами в Подмосковье будет заключен на поставку лекарств. По словам зампреда областного правительства Вадима Хромова, офсетные контракты в России пока не распространены и область одной из первых опробует новую форму взаимодействия с инвесторами.

Суть в чем: инвестор берется модернизировать или создать заново предприятие - в данном случае по производству лекарственных препаратов. А когда предприятие начнет работать, регион гарантирует, что часть выпущенной им продукции будет реализовываться по государственному или муниципальному заказу. Это помимо всех прочих бонусов, предоставляемых в Подмосковье инвесторам: помощи в подборе площадки и подведении коммуникаций, субсидий и налоговых льгот.

"Такие контракты выгодны для региона. Во-первых, это поддержка импортозамещения в социально значимых сферах. А во-вторых, гарантия своевременной поставки и бесперебойного спроса на продукцию, а значит, и предсказуемых цен", - уверен Хромов. Перечень лекарств, которые инвестор должен будет выпускать по офсетному контракту, уже составлен - это 26 наименований лекарственных препаратов для лечения бронхолегочных и онкологических заболеваний. Все медикаменты из этого списка предназначены для лечения тяжелых заболеваний, большинство - значатся в перечне жизненно необходимых лекарственных средств и практически все сегодня покупаются у иностранных производителей. А в регионе хотят добиться того, чтобы такие лекарства были и дешевле, и доступней.

Контракт планируется заключить в августе этого года.