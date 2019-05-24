Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает Мосприрода.

По данным ведомства, несмотря на то что птицы высоко строят свои гнезда, лучше в мае-июне не приближаться к этим сооружениям. И тем более не стоит приближаться к птенцам, если вдруг малыш выпал из гнезда. Не нужно брать воронят в руки, так как взрослые всегда за ними присматривают. "Вороны-родители летят защищать своих птенцов, - поясняют специалисты Мосприроды. - При этом птица крупная, умная и старается при нападении целиться в голову, поранить может клювом и когтями.

В организации напомнили, что при атаке птицы необходимо не делать резких движений, защитить по возможности голову сумкой, не кричать, а попытаться медленно отойти. Орнитологи советуют с уважением отнестись к родительскому инстинкту и разумно реагировать на подобную защиту птенцов.