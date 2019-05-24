Платья подешевели в преддверии выпускных

К маю продажи выпускных платьев увеличились в три раза в сравнении с началом этого года. Во столько же выросло количество желающих их продать. В апреле интернет-пользователи искали наряд на выпускной в 15 раз чаще, чем в начале года. Об этом сообщили в сервисе объявлений "Юла".

В то же время с приближением сезона цена выпускных платьев снизилась. Если в январе платье стоило в среднем 4 320 рублей, то в апреле уже 3 730 рублей, что на 14% дешевле. Услуга по аренде платья в среднем обойдется в 3 390 рублей за сутки, что всего лишь на 9% дешевле, чем покупка нового наряда.

На сайтах объявлений регулярно продают новые платья. Чаще всего это происходит в Москве: почти треть платьев (31%), которые продаются в столице, оказались новыми.

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей). Дешевле всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска, Ижевска и Перми (от 1500 до 2 тысяч рублей).