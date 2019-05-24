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24.05.2019 16:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Собянин посетил центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Аркадий Колыбалов
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр славянской письменности "Слово", который в субботу, 25 мая, откроется в отреставрированном павильоне "Земледелие" на ВДНХ.

"Это еще один, уже десятый по счету музей на ВДНХ, где формируется музейный кластер. Музей очень необычный. Он посвящен букве, слову, кириллице, началу письменности в России, - сказал Собянин. - Задача была сделать его не только полезным, но и интересным. Я благодарю коллег, которые много месяцев занимались этой работой: специалистов, ученых, патриархию, которая также участвовала в создании этого музея".

Он отметил, что еще недавно павильон, в котором сейчас расположился центр, находился в плачевном состоянии, однако труды реставраторов не прошли даром, и теперь этот объект будет радовать тысячи москвичей и гостей столицы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Несколько лет тому назад было невозможно представить музей в этом здании, которое было аварийным и фактически потерянным для города. Слава Богу, это время прошло, и после нескольких лет кропотливой и трудной работы восстановлен самый красивый павильон ВДНХ - павильон "Земледелие". Он сегодня сияет всеми красками так, как сиял и выглядел много лет тому назад, когда его построили", - отметил градоначальник.

Огромную консультационную поддержку на всех этапах создания центра оказывали представители патриархии, которые также участвовали в открытии "Слова".

"Мы очень рады, что центр назвали именно так, потому что это одно из имен Божьих. Наш культурный код заключен в словах. Это крайне необходимое место, куда стоит привести своих детей и посетить самому, вспомнить ту колоссальную историю, которую мы имеем. После посещения этого музея хочется гордиться своим языком. Огромное спасибо, что этот проект был реализован на уровне лучших современных мировых аналогов", - сказал протоирей, руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин.

Выставочное пространство размещено на площади более 1 тысячи кв.м. Его разделили на несколько тематических зон. На первой представлена история развития письменности с древнейших времен и до наших дней. Вторая рассказывает о влиянии различных текстов на все сферы общественной жизни. Третья часть экспозиции повествует об истории букв и алфавита, здесь можно узнать, когда и как появилась кириллица. Последняя зона посвящена бесписьменной культуре - фольклору.

Для всех желающих Центр славянской письменности "Слово" откроется уже завтра, 25 мая. Создатели объекта обещают, что его посещение не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

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