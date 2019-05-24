В Ярославле задержали подозреваемого в поджогах мусорных баков

Полиция в Ярославле задержала предполагаемого серийного поджигателя контейнерных площадок для сбора мусора.

По данным полиции, в Заволжском районе Ярославля удалось вычислить и задержать мужчину, которого подозревают в совершении серии поджогов пластиковых контейнеров для сбора мусора. Задержанным оказался 33-летний гражданин без определенного места жительства.

- В отделе полиции мужчина пояснил, что совершал поджоги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УМВД.

Мужчина рассказал, что для поджогов специально выбирал пластиковые контейнеры. Для того, чтобы они лучше горели, он поливал их спиртным.

В Заволжском РОВД против предполагаемого поджигателя возбудили серию уголовных дел в связи с поджогами десяти мусорных контейнеров. Сейчас оперативники проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Массовые поджоги контейнерных площадок в Ярославле возобновились в апреле этого года. Возгорания баков уже фиксировались на улицах Громова, Ньютона, Подвойского, Чкалова, Салтыкова-Щедрина, Матросова, Ушакова.

По подсчетам специалистов, к началу апреля только на территории областного центра были украдены или сожжены 172 пластиковых евроконтейнера, принадлежащих региональному оператору. Ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. К середине мая количество уничтоженных контейнеров достигло 263. При этом ущерб вырос почти до 2,6 миллиона рублей.