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24.05.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В конце мая в Москву придет жара

Текст: Ирина Огилько

Средняя суточная температура воздуха в Москве в конце последнего весеннего месяца превысит июльские значения. Воздух сможет прогреться до 30 градусов. Такой прогноз озвучили столичные синоптики.

По данным Метеобюро Москвы и области, потепление начнется во вторник. Так, если в понедельник дождей не будет, а воздух прогреется всего до +22 градусов, то уже во вторник на термометрах будет +24.

Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные

- По нашим расчетам, в среду температура воздуха составит +28 градусов и удержится на отметках до +30 градусов до последнего дня мая, - об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, статистика показывает, что раз в 4-5 лет в мае бывает от одного до нескольких дней, когда воздух прогревается выше +27 градусов. Например, так было в 1962, 1963, 1966, 1983, 2005, 2011 и в 2015 годах. При этом раз в 12 лет в мае случается жара под 30 градусов, не исключено, что нынешний год таким и окажется. В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса. А в 2007 году 28 мая воздух прогрелся до +33,2. Впрочем, почти сразу тогда похолодало до значений начала мая. К слову, и два года назад после теплого мая погода преподнесла сюрприз, так, в первых числах июня даже выпал снег, но держался он недолго, зато весь остальной месяц постоянно шел дождь.

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