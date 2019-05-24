В Московский зоопарк привезли из Берлина гривистого волка

Редкий гривистый волк появился в Московском зоопарке. Он приехал в Россию из Германии - в рамках европейской программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе.

Волка зовут Фалькао, ему пять лет. Он составит пару в волчицей Эмилией.

- Мы очень рады, что удалось сформировать пару редких гривистых волков. Обычно в природе они, в отличие от большинства представителей семейства псовых, ведут одиночный образ жизни, - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, сначала отношения между волками были напряженные, но их удалось подружить, и сейчас они все время проводят вместе.

Увидеть парочку можно на старой территории зоопарка.

Гривистые волки занесены в Международную Красную книгу. Они представляют фауну Латинской Америки. Внешне данные волки напоминают лисиц - у них большие уши и длинные лапы, а также соответствующий окрас. Шерсть на загривке у волка более длинная, густая, образует гриву.