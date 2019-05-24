В столице 24 мая началась "Рыбная неделя". До следующего воскресенья жители и гости столицы на этом ставшем уже знаменитым гастрономическом фестивале смогут отведать не меньше сотни видов рыбы и морских деликатесов.

Их привезут в столицу более 50 отечественных предприятий от Сахалина до Балтики. Свою продукцию на празднике представят и 1,3 тысячи московских рыбных магазинов и побалуют покупателей хорошими скидками. Каждый желающий сможет, например, продегустировать тартар из сибаса и камчатского краба или колбасу из африканского сома.

"Мы делаем и сыровяленую колбасу, и варено-копченую, и рыбные сосиски", - говорит владелец рыбного хозяйства по разведению африканского сома Алексей Валуев. По словам предпринимателя, колбасу из африканского сома оценят даже те, кто не очень любит вкус рыбы, но эту трудно отличить от мясной.

К празднику подключатся и рестораны. Щупальца осьминога, креветки, крабы, кальмары - все эти деликатесы будут готовить десятками различных способов, в том числе и на открытом огне. А любители менее экзотичной рыбы точно не откажутся от шашлыка из щуки и судака во всевозможных маринадах.

Угоститься рыбными деликатесами можно с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные.