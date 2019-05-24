Новости

Трамп не планирует усиливать воинский контингент на Ближнем Востоке 00:41
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на "серой" ветке 00:19
Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти 00:13
Объявлено время начала матча Россия – Финляндия 23.05.2019
Московское метро вошло в график после сбоя 23.05.2019
Для акции по борьбе с детской нищетой Билл Гейтс нацепил клоунский нос 23.05.2019
Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 23.05.2019
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 23.05.2019
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 23.05.2019
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 23.05.2019
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 23.05.2019
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 23.05.2019
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 23.05.2019
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 23.05.2019
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 23.05.2019
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 23.05.2019
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 23.05.2019
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 23.05.2019
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 23.05.2019
Филарет отказался выполнять условия томоса 23.05.2019
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 23.05.2019
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 23.05.2019
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 23.05.2019
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 23.05.2019
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сосиски из сома

Фестиваль "Рыбная неделя" приглашает гурманов
Текст: Полина Войтенок
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
В столице 24 мая началась "Рыбная неделя". До следующего воскресенья жители и гости столицы на этом ставшем уже знаменитым гастрономическом фестивале смогут отведать не меньше сотни видов рыбы и морских деликатесов.

Их привезут в столицу более 50 отечественных предприятий от Сахалина до Балтики. Свою продукцию на празднике представят и 1,3 тысячи московских рыбных магазинов и побалуют покупателей хорошими скидками. Каждый желающий сможет, например, продегустировать тартар из сибаса и камчатского краба или колбасу из африканского сома.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Минсельхоз опроверг возможность дефицита рыбы из-за техрегламента

"Мы делаем и сыровяленую колбасу, и варено-копченую, и рыбные сосиски", - говорит владелец рыбного хозяйства по разведению африканского сома Алексей Валуев. По словам предпринимателя, колбасу из африканского сома оценят даже те, кто не очень любит вкус рыбы, но эту трудно отличить от мясной.

К празднику подключатся и рестораны. Щупальца осьминога, креветки, крабы, кальмары - все эти деликатесы будут готовить десятками различных способов, в том числе и на открытом огне. А любители менее экзотичной рыбы точно не откажутся от шашлыка из щуки и судака во всевозможных маринадах.

Угоститься рыбными деликатесами можно с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым