В Подмосковье женщину зарезали на пикнике

В Московской области киллеры зарезали женщину, выманив ее на пикник.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, тело 37-летней москвички нашли у села Хотеичи. Женщина погибла от множества ножевых ранений. Оперативники вышли на двоих подозреваемых: 24-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. По версии следствия, их наняла знакомая. Мотивом для заказа стала ревность к сопернице. Жизнь женщины она оценила в 4 миллиона рублей.

Киллеры выманили жертву на пикник, где убили ее. На допросе подозреваемые во всем признались. Против них возбудили уголовное дело.