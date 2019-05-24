В Туле сотрудник полиции получил огнестрельное ранение

В Туле совершено нападение на полицейского. Он госпитализирован, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

Нападение на сотрудника ППС было совершено примерно в 8 часов утра около дома 45 по Орловскому шоссее на въезде в поселок Косая Гора, недалеко от моста через реку Воронка. Полицейский доставлен в больницу с огнестрельным ранением. В момент госпитализации он был в сознании. По предварительным данным, ранение тяжелое.

Следственным отделом по Привокзальному району СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (часть 3 статьи 30, часть1 статьи 105 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК России Анна Киреечева. По сообщению СУ СК, неустановленные лица стреляли в полицейского из его же табельного оружия.

Однако в полиции иная информация по поводу оружия: "Табельное оружие не похищалось", - сообщил "РГ" официальный представитель УМВД.

Место, где произошло нападение довольно безлюдное даже в дневное время. Пока нет информации о том, что именно здесь произошло. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, и.о. руководителя следственного управления Усов В.В., начальник УМВД России по Тульской области Галкин С.А., эксперты.

Полиция устанавливает и разыскивает людей, причастных к этому нападению. Задействованы подразделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области. В области введен план "Перехват".