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24.05.2019 20:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МГИМО пошел в регионы

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле завершается масштабная презентация одного из ведущих университетов страны - "Дни МГИМО". На два дня туляки могли окунуться в атмосферу университетской жизни. На очереди - Воронеж, Мордовия и Ростов

"Дни МГИМО" в регионах проводятся впервые. И первым в списке субъектов, куда направился вуз, где готовят дипломатов, стала Тула. По словам ректора университета, академика РАН Анатолия Торкунова, это не случайно.

- Мы знаем, что из этого региона приезжают славные ребята: подготовленные, мотивированные. С давних времен Тула - это город классных профессионалов, который подарил стране много выдающихся людей, в том числе в области дипломатии. Сейчас мы активно сотрудничаем с Тульской областью и не только проводим пропаганду, но и помогаем учителям, в том числе разрабатываем программы повышения квалификации по иностранным языкам и другим дисциплинам, - отметил Анатолий Торкунов.

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"Дни МГИМО" стартовали в творческом индустриальном кластере "Октава". Представители университета с мировым именем доказывали, что поступить в него непросто, но вполне возможно. А сотни тульских студентов и школьников в какой-то мере пытались примериться к образу студента МГИМО. На территории кластера была открыта масштабная мультимедийная экспозиция с презентациями факультетов МГИМО. Были интеллектуальные викторины по экономике и парламентские игры, мастер-классы успешных людей и концерт творческих коллективов студентов МГИМО.

Многим тулякам было удивительно узнать, например, что в университет пять факультетов английского языка. А вообще у студентов в неделю выходит по 12-18 часов только языковых занятий. И что в МГИМО теперь готовят не только дипломатов, но и управленцев, психологов и даже экологов. Как правило, это специалисты  широкого диапазона, на стыке разных специальностей. К слову, МГИМО сегодня предлагает крупным предприятиям целевой набор: готовить высокопрофессиональные кадры, которые вернутся в регион.

Но главный вопрос, за ответом на который пришли и выпускники тульских школ, и их родители: как поступить в МГИМО? Ответ на него дал ректор вуза. По его словам, на первом месте - трудолюбие. "Конечно, важны и способности, но без трудолюбия успешным студентом стать не получится", - отметил Анатолий Торкунов. В МГИМО помимо аудиторных занятий проводится много внеклассных. Словом, на учебу приходится тратить много времени.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Ребята даже обижаются... Но потом понимают, что потраченное время стоит тех больших перспектив, которые открываются перед выпускниками университета. Это все нужно иметь в виду тем школьникам, которые в будущем хотят поступить в МГИМО, даже тем, кто сейчас учится в 7-8 классах. И помните, что все школьные предметы важны. Химия, физика, математика будут нужны вам, даже если вы планируете поступить на гуманитарную специальность, - посоветовал Анатолий Торкунов.

Второй день проходил на Казанской набережной Тулы. Обширная спортивная программа с гольф-тренажером, стритболом , кибер-футболом и разнообразными аттракционами должна была продемонстрировать, что в МГИМО не только интеллект развивают. Да и выступления творческих коллективов университета вызвали явный интерес.

Фото: РИА Новости.
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- Для тульских школьников "Дни МГИМО в Тульской области" - уникальная возможность познакомиться с МГИМО - одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из присутствующих здесь ребят обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни, - подвел итог большой презентации университета губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сегодня в МГИМО обучается 65 студентов из Тульской области. Анатолий Торкунов не исключил, что туляков может стать больше.

"Дни МГИМО" в Туле завершатся выступлением группы A’Studio и фейерверком у стен Тульского кремля. Следующие "Дни МГИМО" пройдут в Воронеже, Мордовии и Ростове.

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