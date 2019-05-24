Выставка "Фотоальбом князей Юсуповых" продлится до 23 июня

Выставка "Фотоальбом князей Юсуповых", Мультимедиа Арт музей, до 23 июня

Этот проект музей подготовил совместно с усадьбой "Архангельское", которая только-только пережила крупнейшую за последние сто лет реставрацию и готова принять посетителей.

Их сокровища сравнивали с богатствами дома Романовых. "Они жили по-царски", - говорили про Юсуповых. Хотя до сих пор историки спорят, правда это или нет, возможно, молва просто завидовала. Юсуповы владели дворцами в Москве (в Большом Харитоньевском переулке), Санкт-Петербурге (на Мойке и Литейном проспекте), в Царском и в Красном Селе. Это только в России. Но были еще и дворцы в Париже (вилла в Парк-де-Пренс), Нижней Бретани (замок Кериоле). Поговаривают, что музейщики так до конца и не посчитали, сколько имений было у Юсуповых.

Но самым любимым местом летнего отдыха для семьи стало подмосковное Архангельское, которое назвали так по построенному здесь еще в XVII веке храму Михаила Архангела.

Оно стало центром притяжения творческой элиты, высокопоставленных особ. Светская жизнь здесь почти не затихала. Владельцы хотели превратить имение, как сейчас бы сказали, в "творческий кластер", для всех, кто был неравнодушен к искусству. "У меня было множество планов, которые я несомненно бы осуществил, если бы не был должен покинуть свою страну, - писал в своих мемуарах, вышедших уже в Париже, Феликс Юсупов-младший. - Я мечтал сделать из Архангельского художественный центр, построив в окрестностях целую серию жилищ в том же стиле для художников, музыкантов, писателей и артистов. Там была бы академия, консерватория и театр. Сам дворец я сделал бы музеем, оставив несколько комнат для будущих выставок".

Фотографии, которые представлены в Мультимедиа Арт музее, это в первую очередь роскошные интерьеры и виды усадьбы, портреты членов семьи. Объектив камеры фиксировал повседневную жизнь Юсуповых в деталях: светские приемы, балы, ведение хозяйства, прогулки и сельские праздники. Катание на санках в Архангельском, Юсуповы по дороге в имение, бурная и бурлящая жизнь поварской в восточном флигеле дворца, крымские виды Кореиза (там у семьи тоже была дача).

Портреты Зинаиды Юсуповой - особая история. Первая красавица Петербурга, единственная наследница огромного состояния. Она была неподражаема -прекрасно танцевала, знала несколько языков и всегда говорила то, что думает. Мать Николая и Феликса Юсуповых дружила с княгиней Елизаветой Федоровной, основательницей Марфо-Мариинской обители. Была щедрым меценатом. Это она пожертвовала пятьдесят тысяч рублей Ивану Цветаеву, на которые он смог создать Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина). О том подарке напоминает сегодня Римский зал. В 1919-м семья покинула Россию, но оставила большую часть своих сокровищ государству.

Всего показывают более 150 снимков из полутора тысяч, которые хранятся в фондах. Настолько теплые кадры, что, смотря на них, будто переносишься на сто лет назад, становишься невольным свидетелем того, как жила одна из самых богатых семей России.