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24.05.2019 21:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка "Фотоальбом князей Юсуповых" продлится до 23 июня

Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Выставка "Фотоальбом князей Юсуповых", Мультимедиа Арт музей, до 23 июня
Московская губерния. Ильинское шоссе. 1903 год. Неизвестный автор. На фото Зинаида Юсупова с сыновьями. Фото: Мультимедиа Арт музей Московская губерния. Ильинское шоссе. 1903 год. Неизвестный автор. На фото Зинаида Юсупова с сыновьями. Фото: Мультимедиа Арт музей
Московская губерния. Ильинское шоссе. 1903 год. Неизвестный автор. На фото Зинаида Юсупова с сыновьями. Фото: Мультимедиа Арт музей

Этот проект музей подготовил совместно с усадьбой "Архангельское", которая только-только пережила крупнейшую за последние сто лет реставрацию и готова принять посетителей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Их сокровища сравнивали с богатствами дома Романовых. "Они жили по-царски", - говорили про Юсуповых. Хотя до сих пор историки спорят, правда это или нет, возможно, молва просто завидовала. Юсуповы владели дворцами в Москве (в Большом Харитоньевском переулке), Санкт-Петербурге (на Мойке и Литейном проспекте), в Царском и в Красном Селе. Это только в России. Но были еще и дворцы в Париже (вилла в Парк-де-Пренс), Нижней Бретани (замок Кериоле). Поговаривают, что музейщики так до конца и не посчитали, сколько имений было у Юсуповых.

Но самым любимым местом летнего отдыха для семьи стало подмосковное Архангельское, которое назвали так по построенному здесь еще в XVII веке храму Михаила Архангела.

Оно стало центром притяжения творческой элиты, высокопоставленных особ. Светская жизнь здесь почти не затихала. Владельцы хотели превратить имение, как сейчас бы сказали, в "творческий кластер", для всех, кто был неравнодушен к искусству. "У меня было множество планов, которые я несомненно бы осуществил, если бы не был должен покинуть свою страну, - писал в своих мемуарах, вышедших уже в Париже, Феликс Юсупов-младший. - Я мечтал сделать из Архангельского художественный центр, построив в окрестностях целую серию жилищ в том же стиле для художников, музыкантов, писателей и артистов. Там была бы академия, консерватория и театр. Сам дворец я сделал бы музеем, оставив несколько комнат для будущих выставок".

Фото: РИА Новости
Роскошь семьи Юсуповых накануне 1917 года была притчей во языцех

Фотографии, которые представлены в Мультимедиа Арт музее, это в первую очередь роскошные интерьеры и виды усадьбы, портреты членов семьи. Объектив камеры фиксировал повседневную жизнь Юсуповых в деталях: светские приемы, балы, ведение хозяйства, прогулки и сельские праздники. Катание на санках в Архангельском, Юсуповы по дороге в имение, бурная и бурлящая жизнь поварской в восточном флигеле дворца, крымские виды Кореиза (там у семьи тоже была дача).

Портреты Зинаиды Юсуповой - особая история. Первая красавица Петербурга, единственная наследница огромного состояния. Она была неподражаема -прекрасно танцевала, знала несколько языков и всегда говорила то, что думает. Мать Николая и Феликса Юсуповых дружила с княгиней Елизаветой Федоровной, основательницей Марфо-Мариинской обители. Была щедрым меценатом. Это она пожертвовала пятьдесят тысяч рублей Ивану Цветаеву, на которые он смог создать Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина). О том подарке напоминает сегодня Римский зал. В 1919-м семья покинула Россию, но оставила большую часть своих сокровищ государству.

Всего показывают более 150 снимков из полутора тысяч, которые хранятся в фондах. Настолько теплые кадры, что, смотря на них, будто переносишься на сто лет назад, становишься невольным свидетелем того, как жила одна из самых богатых семей России.

Культура Арт Фотография Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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