Заказать фермерские продукты теперь можно онлайн

Онлайн-заказом и последующей доставкой продуктов из магазина давно никого не удивишь - сразу несколько торговых сетей предлагают жителям Московского региона такую услугу. В Подмосковье пошли дальше - теперь таким же способом можно заказать продуктовый набор с рынка. В регионе запустили пилотный проект под названием "Цифровой фермер".

Рачительные хозяйки знают: за крупами или бакалеей лучше идти в супермаркет, а вот если нужны парное мясо, нележалые овощи или свежайшая молочка - это только на рынке. Но рынков у нас гораздо меньше, чем супермаркетов, да и закрываются они раньше - не каждый успевает заскочить на рынок после работы. А с "Цифровым фермером" и торопиться никуда не нужно.

Цифровая торговля освобождает фермеров от перекупщиков, а значит, позволяет не завышать цены

Первую цифровую панель для онлайн-заказа фермерской продукции установили в городском округе Одинцово, на территории рынка "Одинцовское подворье". Она проста в управлении, картинки крупные, как ими пользоваться - легко разбираются даже те, кто не очень дружен с гаджетами. Можно не только собрать продуктовую корзину, нажимая на фотографии нужных продуктов, но и заказать доставку по любому адресу в пределах Одинцово или Юго-Западного округа Москвы. Можно выбрать продукты и оформить отложенный старт, позволяющий забрать покупку на рынке в любое удобное время. Или оформить заказ утром, а забрать - возвращаясь с работы.

Первыми удобство "Цифрового фермера" оценили даже не покупатели, а сами сельхозпроизводители. "Каждый владелец хозяйства, производящий продукцию на территории нашего региона, может подключиться к площадке и самостоятельно назначить отпускную цену на свой товар, - рассказал "РГ" министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников. - Перед официальным запуском проекта к системе были подключены 20 фермерских хозяйств, а сейчас ждут одобрения заявок еще более 30 подмосковных производителей". И в проект уже просятся фермеры из соседних Липецкой, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Фермерам онлайн-торговля удобна - она освобождает их от перекупщиков и сетевых накруток и тем самым позволяет не задирать цены. А значит, и продукция на виртуальных прилавках не залеживается.

По словам министра, в настоящий момент ассортимент "Цифрового фермера" составляет порядка 300 наименований товаров, но до конца 2019 года он будет расширен до 450 позиций - и практически сравняется с иным магазинным. "Мы планируем размещать цифровые панели и пункты выдачи готовых заказов в торговых павильонах рядом с автобусными остановками. А еще хотим сделать бесплатную доставку заказа по социальной карте жителя Подмосковья", - говорит Владимир Посаженников.