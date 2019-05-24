Заказать фермерские продукты теперь можно онлайн

Новости

Трамп не планирует усиливать воинский контингент на Ближнем Востоке 00:41
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на "серой" ветке 00:19
Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти 00:13
Объявлено время начала матча Россия – Финляндия 23.05.2019
Московское метро вошло в график после сбоя 23.05.2019
Для акции по борьбе с детской нищетой Билл Гейтс нацепил клоунский нос 23.05.2019
Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом 23.05.2019
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено 23.05.2019
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд 23.05.2019
Михаил Григоренко: Никакой задачи-минимум. Главное - "золото" 23.05.2019
В московском метро остановились поезда на "серой" ветке 23.05.2019
В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 23.05.2019
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 23.05.2019
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 23.05.2019
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 23.05.2019
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 23.05.2019
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 23.05.2019
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 23.05.2019
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 23.05.2019
Филарет отказался выполнять условия томоса 23.05.2019
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 23.05.2019
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 23.05.2019
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 23.05.2019
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 23.05.2019
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 00:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рыночная экономия

Заказать фермерские продукты теперь можно онлайн
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
Онлайн-заказом и последующей доставкой продуктов из магазина давно никого не удивишь - сразу несколько торговых сетей предлагают жителям Московского региона такую услугу. В Подмосковье пошли дальше - теперь таким же способом можно заказать продуктовый набор с рынка. В регионе запустили пилотный проект под названием "Цифровой фермер".
По мнению экспертов, привычные рынки скоро вообще уйдут в прошлое. Останется только цифровая торговля. Фото: Fokusiert /iStock По мнению экспертов, привычные рынки скоро вообще уйдут в прошлое. Останется только цифровая торговля. Фото: Fokusiert /iStock
По мнению экспертов, привычные рынки скоро вообще уйдут в прошлое. Останется только цифровая торговля. Фото: Fokusiert /iStock

Рачительные хозяйки знают: за крупами или бакалеей лучше идти в супермаркет, а вот если нужны парное мясо, нележалые овощи или свежайшая молочка - это только на рынке. Но рынков у нас гораздо меньше, чем супермаркетов, да и закрываются они раньше - не каждый успевает заскочить на рынок после работы. А с "Цифровым фермером" и торопиться никуда не нужно.

Цифровая торговля освобождает фермеров от перекупщиков, а значит, позволяет не завышать цены

Первую цифровую панель для онлайн-заказа фермерской продукции установили в городском округе Одинцово, на территории рынка "Одинцовское подворье". Она проста в управлении, картинки крупные, как ими пользоваться - легко разбираются даже те, кто не очень дружен с гаджетами. Можно не только собрать продуктовую корзину, нажимая на фотографии нужных продуктов, но и заказать доставку по любому адресу в пределах Одинцово или Юго-Западного округа Москвы. Можно выбрать продукты и оформить отложенный старт, позволяющий забрать покупку на рынке в любое удобное время. Или оформить заказ утром, а забрать - возвращаясь с работы.

Фото: istock
Интернет-торговлю в России обсудят на ПМЭФ-2019

Первыми удобство "Цифрового фермера" оценили даже не покупатели, а сами сельхозпроизводители. "Каждый владелец хозяйства, производящий продукцию на территории нашего региона, может подключиться к площадке и самостоятельно назначить отпускную цену на свой товар, - рассказал "РГ" министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников. - Перед официальным запуском проекта к системе были подключены 20 фермерских хозяйств, а сейчас ждут одобрения заявок еще более 30 подмосковных производителей". И в проект уже просятся фермеры из соседних Липецкой, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского и Алтайского краев. Фермерам онлайн-торговля удобна - она освобождает их от перекупщиков и сетевых накруток и тем самым позволяет не задирать цены. А значит, и продукция на виртуальных прилавках не залеживается.

По словам министра, в настоящий момент ассортимент "Цифрового фермера" составляет порядка 300 наименований товаров, но до конца 2019 года он будет расширен до 450 позиций - и практически сравняется с иным магазинным. "Мы планируем размещать цифровые панели и пункты выдачи готовых заказов в торговых павильонах рядом с автобусными остановками. А еще хотим сделать бесплатную доставку заказа по социальной карте жителя Подмосковья", - говорит Владимир Посаженников.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
В МИД РФ объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Нуланд
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Движение поездов на "серой" ветке метро возобновлено
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым