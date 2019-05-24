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24.05.2019 06:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Клиника заплатит жительнице Камчатки 2,5 млн рублей за марлю в ране

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Петропавловска-Камчатского выиграла иск о взыскании с московской клиники 2,5 миллиона рублей за забытый в ране марлевый тампон.

В декабре 2014 года, узнав о серьезном заболевании, женщина обратилась в столичный Центр инновационных медицинских технологий. За обследование и оперативное вмешательство она, понадеявшись на высококвалифицированную медпомощь, заплатила более одного миллиона ста тысяч рублей.

Фото: Марина Волосевич
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Операция, по словам врачей, прошла успешно, однако через полгода пациентка стала ощущать боли в брюшной области. Она обратилась в ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер", где у нее диагностировали патологию и провели операцию. Во время нее из тела женщины извлекли марлевый тампон, долгое нахождение которого в организме нанесло серьезный ущерб здоровью.

Возмещать расходы по договору за некачественное лечение в Центре инновационных медицинских технологий отказались, и тогда пациентка подала иск в Петропавловск-Камчатский городской суд.

"Проведенной в ходе рассмотрения гражданского дела судебной медицинской экспертизой установлено, что в медицинском Центре была выбрана неправильная диагностическая тактика, диагностические мероприятия выполнены не в полном объеме, операция проведена в отсутствие достоверных данных о наличии онкологического заболевания, установлены другие нарушения и дефекты медицинской помощи, свидетельствующие о некачественном оказании услуг", - рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

Суд удовлетворил иск, обязав больницу возместить всю сумму по договору оказания медицинских услуг, компенсировать моральный вред, выплатить неустойку за несвоевременный возврат средств, а также утраченный заработок за четырехмесячный период нетрудоспособности.

Представители клиники обжаловали решение в Камчатском краевом суде, однако их апелляция осталась без удовлетворения.

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