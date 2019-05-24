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24.05.2019 06:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мэр Владивостока проводил школьников "в последний путь"

Текст: Ольга Журман

На празднике последнего школьного звонка в техническом лицее Владивостока мэр города Олег Гуменюк оговорился и отправил выпускников "в последний путь", сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба 5 канала
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"Все школы соберутся на стадионе "Авангард", и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни", - сказал он.

Засмеялись и бывшие школьники, и учителя, и родители.

Позже представитель пресс-службы мэрии объяснил оговорку мэра "усталостью и волнением".

Кстати

В этом году во Владивостоке заканчивают 11 класс 2674 человека, а во всем Приморье - 10 268 человек. В 2018 году выпускников в регионе было значительно меньше - всего 9200.
 

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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