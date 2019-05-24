В Хабаровске открылся собственный "Диснейленд"

Детский развлекательный комплекс "Wonderland" или "Страна Чудес" открылся сегодня в парке Северном в Хабаровске. Маленьких хабаровчан встретили сказочные герои и злодеи.

За этим местом еще во время строительства успело закрепиться "народное" название "Хабаровский Диснейленд". Стройка, кстати, длилась несколько лет. Изначально открыть комплекс планировалось в 2017 году, но планы поменял вспыхнувший на объекте пожар. Позже открытие переносили еще раз.

И вот, наконец, развлекательная зона стала доступна детям и их родителям. Здесь гости смогут встретиться с персонажами сказок "Алиса в Стране чудес", "Красавица и чудовище", "Золушка", "Щелкунчик". Прогуляться по волшебному лесу, посетить три замка, логово дракона, пещеру и домик колдуньи. Малышей ждут аттракционы, игровые и фотозоны.

"В нашем парке дети будут не просто развлекаться, но и учиться рисовать, танцевать и петь. Для этого организована работа студий и мастер-классов. Возможности парка позволяют проводить масштабные праздники. У нас уже есть несколько сценариев для мероприятий, которые будут составлять основную программу на сезон. Но вместе с этим мы разрабатываем новые квесты и шоу", - цитируют на сайте мэрии города креативного директора детского развлекательного комплекса Александра Марса.

"Детский тематический парк - инвестиционный объект. Муниципалитет предоставил землю, помогал в вопросах подключения к коммуникациям", - рассказал заместитель начальника управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Андрей Слесаренко.

Планируется, что парк будет изменяться в зависимости от времени года. Так в конце осени для посетителей начнут готовить новогодние сюрпризы.

Вход в сказку сделают платным. Попасть в "Wonderland" можно будет четыре дня в неделю: со среды по воскресенье.