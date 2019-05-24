Новости

На Кубани полицейского объявили в розыск за избиение арестанта 10:33
В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире 10:28
Три боевика уничтожены в Дагестане 10:24
Тимошенко высказалась против референдума о взаимоотношениях с Россией 10:23
В колонию Бурятии попытались провезти 47 телефонов 10:21
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией 10:13
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" представили в Херсонесе 10:11
АвтоВАЗ рассказал, почему не ставит на Lada 4x4 мощный мотор 10:04
В Саратове ученые рассказали о главной проблеме лечения Паркинсона 10:03
В Приангарье незаконно вырубили лес на 52 миллиона рублей 10:03
Японское отделение Amazon прекратило продажу продукции компании Huawei 09:40
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink 09:38
В Прикамье найдено тело сотрудника Следственного комитета 09:27
Израиль запросил помощь у России в борьбе с лесными пожарами 09:23
Пять моряков пострадали в Южной Корее во время церемонии встречи эсминца 09:23
В Московский зоопарк привезли из Берлина гривистого волка 09:22
Renault Arkana: все секреты и нюансы потенциального бестселлера 09:12
Снегопад накрыл столицу Ямала 09:09
В Прикамье произошел пожар на газопроводе 09:05
Наталья Комарова рассказала главам УрФО о профилактике экстремизма 08:52
В США предложили вводить пошлины против манипулирующих валютой стран 08:43
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах 08:29
В Якутии десять школьников попали в больницу с отравлением 08:23
До +20 градусов сегодня будет в столице 08:19
Назван наиболее опасный вид курения 08:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В колонию Бурятии попытались провезти 47 телефонов

Текст: Юлия Гарднер
Фото: УФСИН по Республике Бурятия Фото: УФСИН по Республике Бурятия
Фото: УФСИН по Республике Бурятия

В Бурятии сотрудники исправительной колонии № 8 обнаружили крупную партию телефонов, которые нельзя использовать в исправительном учреждении. Их пытались провезти на территорию ИК. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

В мордовскую колонию попытались передать мобильные телефоны в сыре

Запрещенные предметы нашли во время досмотра автомобиля, загруженного материалами для производственного участка. 47 мобильников, 21 зарядное устройство, 22 сим-карты, 13 гарнитур, 19 USB-кабелей и два USB-модема лежали между листами фанеры.

По данному факту составили административный протокол. Виновным грозит штраф -  от трех до пяти тысяч рублей. Телефоны и комплектующие конфискованы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа опубликовано в Instagram