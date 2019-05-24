В колонию Бурятии попытались провезти 47 телефонов

В Бурятии сотрудники исправительной колонии № 8 обнаружили крупную партию телефонов, которые нельзя использовать в исправительном учреждении. Их пытались провезти на территорию ИК. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

Запрещенные предметы нашли во время досмотра автомобиля, загруженного материалами для производственного участка. 47 мобильников, 21 зарядное устройство, 22 сим-карты, 13 гарнитур, 19 USB-кабелей и два USB-модема лежали между листами фанеры.

По данному факту составили административный протокол. Виновным грозит штраф - от трех до пяти тысяч рублей. Телефоны и комплектующие конфискованы.