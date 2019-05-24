В Минпросвещения осудили флешмоб владивостокских выпускников

В министерстве просвещения прокомментировали резонансную новость о флешмобе, который в день "Последнего звонка" устроили выпускники одной из школ Владивостока. Одиннадцатиклассники, одетые в вызывающие и откровенные костюмы, закатили шумную вечеринку прямо на территории образовательного учреждения.

- Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке, - сообщил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Андрей Емельянов. - Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей России. Где-то ребята устраивают поэтические состязания, где-то - дарят учителям памятные видеосюжеты. Этот праздник действительно остается теплым воспоминанием для многих.

Однако, по его словам, проявления, подобные случаю во Владивостоке, не имеют с "Последним звонком" ничего общего. Такие случаи скорее оскорбляют педагогический коллектив.

- Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитания. Как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения, - подчеркнул Андрей Емельянов.