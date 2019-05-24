В Приморье директор школы уволилась после скандального выпускного

Директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной стала костюмированная в стиле БДСМ вечеринка одиннадцатиклассников, вызвавшая огромный скандал. Об этом РИА Новости сообщил с сотрудник образовательного учреждения.

Ранее в интернете распространилась видеозапись, на которой выпускники в костюмах, по всей видимости, отмечают "последний звонок". Юноши и девушки разбрасывают разноцветные краски и танцуют у здания школы. Позднее они распыляют огнетушитель. Некоторые ученики одеты в костюмы "зайчиков", а на их лицах - черные маски. Одна из девушек примерила на себя форму сотрудника полиции.

По данному факту правоохранительне органы Владивостока начали проверку. В УМВД сообщили, что личности участников "торжества" и их родителей установлены. Форму полиции несовершеннолетние купили в магазине спецодежды специально для праздника.

За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов предусмотрено административное наказание - штраф.

В школе проводится внутренняя проверка. В администрации края заявили, что такое поведение учеников недопустимо, с ними и их родителями проведут разъяснительную работу.